Kas Kütlesi Arttıran Beslenme: Dikey Diyet Nedir, Ne Değildir?
"Dikey diyet, vücut geliştiricilerin ve yüksek ağırlıklarla spor yapanların kas kütlesi kazanmasına ve performansına yardımcı olan bir diyet türüdür. Peki dikey diyet nasıl yapılır? Sağlıklı mıdır? "
Dikey diyet nedir?
Dikey diyet, Stan Efferding tarafından tasarlanmış, profesyonel vücut geliştiricilerin kilo almak, kas kütlesi ile gücünü arttırmak ve spor antrenmanlarını başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için büyük bir miktarda kalori alınmasını sağlayan bir diyettir.
Birçok diyetin aksine dikey diyet, yüksek kaliteli ve zengin içerikli besleyici gıdaların tüketilmesini hedefler.
Dikey diyette tüketmeniz gereken gıdalar
Bu diyette en sık tüketilen iki gıda kırmızı et ve pirinçtir. Beyaz pirinç, sindirimi açısından kolay ve hızlıdır. Demir, çinko, selenyum ve B vitaminlerinin yanı sıra kas geliştirmede oldukça etkili olan kırmızı etin mutlaka tüketilmesi gerekir. Bunların yanı sıra diğer gıdalara gelecek olursak:
Tavuk eti
Sığır yağı veya işlenmemiş yağlar
Yumurta
Yağlı balıklar
Tam yağlı süt ürünleri
Ispanak, salatalık ve biber gibi düşük gazlı sebzeler
Az miktarda baklagiller ve yulaf
Dikey diyette tüketmemeniz gereken gıdalar
Kahverengi pirinç ve diğer tahıllar
İşlenmiş bitkisel yağlar
Soğan ve sarımsak
Kahve
Şeker
Dikey diyetin avantajları
Şişkinliği ve sindirim sorunlarını iyileştirir.
Kilo kaybına yardımcı olur.
Kas kütlenizi arttırmaya yardımcı olabilecek karbonhidrat alımınızı arttırır.
Dikey diyetin dezavantajları
Yüksek düzeyde proteinler almanız gerektiği için pahalı olabilir.
Sınırlı çeşitlilik nedeniyle besin eksikliğine yol açabilir.
Vejetaryenler ve veganlar için uygun bir diyet değildir.
Lif açısından düşüktür çünkü tahıllar ve sebzeler sınırlıdır.
Öte yandan herhangi bir diyete başlamadan önce bir uzmandan onay almayı unutmayın. Bizim önerimiz ise kesinlikle bir uzman tarafından size özel hazırlanmış diyet listesi ile kilo vermeniz.