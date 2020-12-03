Kaş Kaldırma Estetiği Kimlere Yapılıyor, Nasıl Sonuçlar Alınıyor?

1- Kaş kaldırma estetiği kimlere yapılır?

Kaş kaldırma estetiği aslında biraz demode bir terim. Çünkü günümüzde bu bölgeye yapılan işlemler sadece kaşı değil tüm göz çevresini kaldırmayı hedefliyor. İdeal olarak hem erkek hem de kadında gözün dış köşesinin iç köşesinden yüksekte olması daha etkileyici bir bakış veriyor. Buna paralel olarak kaşın da yine dış köşesinin iç köşesinden yüksekte olması gerekiyor. Bunlardan biri olup diğeri olmadığı zaman doğallık kaybediliyor. “Bella eyes, kedi gözü, tilki gözü” gibi birçok isim yakıştırılan bu tür uygulamalar genellikle kaş ve gözde dış kenarların düşük olduğu kişilerde bu ideal eğim ve açıları yakalamak için yapılıyor.

2- Acılı bir işlem midir?

Kaş kaldırma estetiği yapılan işlemin çapına göre çok basit ve ağrısız olabileceği gibi birkaç gün süren bir baş ağrısına da sebep olabilir. Genellikle saç içinden girilerek yapılan bir germe işlemi olduğu için iz bırakmaz. Erken dönemde hastanın ağrı toleransına göre değişmekle birlikte şakak bölgesinde bir gerginlik hissi olur. Hastalar bunu “sanki saçım sımsıkı bir tokayla tutturulmuş gibi” diye tarif ederler. Eğer aynı operasyonda göz kapakları veya orta yüze yönelik bir işlem de varsa (ki genelde olur), o zaman şişlik, morluk ve baskı hissi biraz daha belirgin olabilir. Bu şikayetler ortalama 3-5 günde geçer, 7 günden uzun sürmez. Öte yandan çoğu estetik ameliyatta, hasta ameliyatın ertesi günü “neden bunu yaptım kendime” derken sonuçlar ortaya çıkınca “eski fotoğraflarımı silin lütfen” der :)

3- Başka işlemlerle kombine yapılır mı?

Kaş ve şakak bölgesine yönelik işlemler sıklıkla orta yüz germe, göz kapağı düzeltme, yanaktan yağ alma, gıdı ve boyun germe gibi başka prosedürlerle kombine edilir. Benim kliniğimde tek başına kaş kaldırma nadiren yapılıyor, çoğunlukla kombine uygulamalara gidiyoruz. Yüzün bir kısmı şöyleyken bir kısmı böyle olmamalı, doğal görünüm için değişimin dengeli olması şart.

4- Operasyon sonrası iyileşme süreci nasıldır?

Bu operasyon saç içinde kalan bir kesiyle yapılıyor, dolayısıyla yara iyileşmesi gizli ve sorunsuz olur. Ancak ameliyat sonrası erken dönemde şişlik-morluk-bandaj üçlüsü kaçınılmaz. Bu da en fazla bir hafta sürer. Benim hasta grubumda ekran yüzü çok var, bu kişiler genellikle operasyonun 7. gününde çekime/sete gidebiliyor, canlı yayına çıkabiliyorlar. Eğer işin içine orta yüz, boyun vs. de girerse bu süre 10-12 güne uzayabilir.

Op. Dr. Metin Kerem

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah



