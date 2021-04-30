Kartopu Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Kartopu Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Kartopu çiçeği ayrıca viburnum olarak da bilinen bir bitki türüdür. İlkbahar ve yaz aylarının başında beyaz, top formunda çiçekleriyle bulunduğu ortama çok güzel görünümler kazandırır.

Kartopu Çiçeği Nedir?

Kartopu çiçeği, Viburnum cinsini meydana getirmekte olan ve 150-175 türe sahip durumdaki çalı biçimine sahip olan bitki türlerinin ortak adıdır. Bu bitki özellikle peyzaj ve çevre düzenlemesinde tercih edilmektedir. Bitkinin meyveleri ise kuşlar için iyi birer besin maddesi oluşturmaktadır.

Kartopu Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Kartopu çiçekleri, ağır beslenmeye ihtiyaç duymayan bitkilerdir. Bu sebeple çok fazla gübre kullanımı çürümeye sebep olabilir. İstenirse erken ilkbahar döneminde dengeli bir 10-10-10 NPK gübre kullanılabilir.

Kartopu çiçekleri çalı formunda olan bitkiler oldukları için düzenli tutmak amacıyla düzenli budama gerektirmektedir. Budama için ise en uygun dönem geç kış yahut erken ilkbahar dönemidir. Bitkinin köklerini sıcak tutmak ve yabani otları önlemek için kartopu çiçeğinin tabanını her mevsim malçla örtmek yararlı olacaktır.

Kartopu Çiçeği Nasıl Ekilir?

Kartopu çiçeği tam güneşi seven bir bitkidir fakat çoğu kısmi gölgeyi tolere eder. Çoğunlukla verimli, iyi drene toprağı sever. Bitkinin tohumunun ekimi için delikler açılır ve bu deliklere tohum konulup sonrasında üzerine çok fazla olmayacak şekilde toprak konulur. Ekim sonrasında toprağı nemlendirecek kadar su verilir. Birden fazla kartopu çiçeği ekimi yapılırken, olgunluk boyutlardaki kartopuları; peyzajdaki kullanımları doğrultusunda 150 cm ila 450 cm aralıklı olarak ekim yapılır.

Kartopu Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Kartopu çiçeği, çoğaltılma işlemleri her tip çelikleme yöntemleriyle mümkün olmaktadır. Ayrıca basit daldırma yöntemi, aşı ve tohum ile de kolaylıkla çoğaltılabilen bir bitki olma özelliği barındırır. Çoğaltılmasında kullanılacak olan çelikler ise bitkinin yan dallarından alınabilir. Sonbahar döneminde tohumlarından üretime başlanabilir.

Kartopu Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Kartopu çiçeğinin tohumlarının çimlenmesi yavaştır. Bundan dolayı tohumlar tam olgunlaşmadan önce toplanarak bekletmeden ekimi yapılır. Tam olgunlaşmış durumdaki tohumların ekiminin yapılması durumunda çimlenme süresi ancak 18 ayda gerçekleşebilecektir.

Kartopu Çiçeği Nasıl Sulanır?

Kartopu çiçeği sulaması dip kısımlarında su birikmeyecek şekilde yapılmalıdır. Özellikle kışın dip kısımlarında su birikmesini hiç sevmezler. Sıcak dönemlerde topraklarının sürekli nemli tutulması önemlidir. Ancak çok sıcak havalarda yapraklarının sulanmasını hiç sevmezler.

Evde Kartopu Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Kartopu çiçeği çalı formunda bir çiçek olduğu için bahçede yetiştirilebilir bir nitelik barındırmaktadır. Bu kapsamda bahçeli evlerde kartopu çiçeği yetiştiriciliği kolaylıkla yapılabilir.

Kartopu Çiçeği Latincesi

Kartopu çiçeğinin pek çok kişi tarafından merak edilen Latince ismi Viburnum olarak bilinir.

Kartopu Çiçeği Özellikleri

- Kartopu çiçeğinin 150′ ye yakın türü bulunmaktadır.

- Çelik alma yöntemiyle üretebilen bir bitki türüdür.

- Çiçeklerinin renkleri sarımsı-beyazdır.

- Bazı türleri ortancayı andırır.

- Çit için ideal bir bitkidir.

- bitkinin cinsine göre değişse de, genellikle dayanıklı bir bitkidir.

- Verimli iç çiçekleri bal salgılar ve bu sebeple arılar tarafından çok fazla ilgi görür.

- Yapraklarını döken türleri, sonbaharda güzel, kızıl bir renge bürünür.

- İstenilen şekil verebilir bir bitkidir.

- İlkbahar beyaz renkte çiçekler açar ve bu çiçekler sonbaharda siyah küçük toplara dönüşür.

- Nemli, organik maddece zengin, verimli topraklarda sağlıklı bir gelişim gösterin.

- Çok yayılım gösterdiği için tek başına da kullanabilir.

- Üç-dört metreye kadar boy verebilen, son derece dekoratif bir bitkidir.

Kartopu Çiçeği Faydaları

Kartopu çiçeği hem dalı hem de meyvesiyle sağlık açısından son derece faydalı bir bitkidir. Bu anlamda kartopu çiçeğinin faydaları şunlardır:

- Kramplara ve kas gerginliklerine karşı olumlu faydalar sağlar.

- Vakitsiz bebek düşmesi ve doğumlarını önler.

- Aşırı görülen adet kanamalarının ve menopozla alakalı aşırı kanamaların kontrol altına alınmasını fayda sağlar.

- Regl sürecindeki ağrılı krampları giderir.

- Böbreklerdeki taşları eritir ve idrar ile birlikte atılımını sağlar.

- Böbrek tembelliğine iyi gelir.

- Bazı cins böbrek kistlerine karşı iyi gelir.

- Prostat problemlerine fayda sağlar.

- Regl güçlüğü ve düzensizliğine karşı çok etkilidir.

- İdrar kanalındaki iltihaplanmaları temizler.

- Yatıştırıcı, iskelet ve kas sistemlerini rahatlatıcı, damar genişliği düzenleyici, kalp güçlendirici etkileri bulunmaktadır.

- Tansiyona oldukça iyi gelir.