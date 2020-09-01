Karşınızdakini Bunaltmadan Hislerinizi Belli Etmenin 7 Yolu

1. Göz teması kurduğunuzda gülümseyin



Hoşlandığınız birinin size baktığını fark ettiğinizde, siz de tatlı bir gülümsemeyle karşılık verin. Masum bir gülüş tüm dikkatini üzerinize çekmeniz için harika bir fırsat olabilir.



2. Ona iltifat edin



İlgi duyduğunuz kişiye kıyafeti, söylediği veya aklınıza gelebilecek herhangi bir şey için iltifat edin. İltifat samimi olduğu ve sevimsiz bir tavlama cümlesi olarak görülmediği sürece gerçekten işe yarayacaktır. Ancak ilk konuşmada ona bir dizi iltifat cümleleri sıralamaktan kaçınmalısınız, aksi halde yelkenleri çoktan suya indirmiş gibi görünebilirsiniz.



3. Ara sıra yakınlarında gezinin



Ona yaklaşmak, onu takip ettiğinizi düşünmesini engellemek için biraz incelik gerektirir. Doğru dürüst tanışma fırsatı bile bulamamışken, karşınızdakini kaçırmak istemezsiniz. Eğer herhangi bir sebeple hoşlandığınız erkeğin yanında durmayı başarırsanız, sonrasında size karşı utangaçlığını yenmesi için ona zaman vermiş olursunuz.



4. Anlattığı şeyleri dikkatle dinleyin



İnsanlar, konuşmalarının dinlenmesin sever. Hoşlandığınız kişi ile sohbet ederken dikkatinizi ona verin ve söylediklerini ilgiyle dinleyin. Onu dinlediğinizden emin olmasını sağlamak için birkaç yorumda bulunmak da ayrıca hoşuna gidebilir.



5. Şakalarına gülün



Kim ilgi odağı olmaktan hoşlanmaz ki? Bir erkeğin şakalarına veya esprili yorumlarına gülmek, ona ilgilendiğini göstermenin harika bir yoludur. Bu sadece masum bir hayranlık göstergesidir ve hiçbir erkeğe itici görünmez. Tabii gülerken abartmamak ve her şeye gülmemek kaydıyla.



6. Yavaşça koluna dokunun



Kolunu tutmadığınız ve uzun süre orada asılı kalmadığınız sürece, ona dokunmanız hoşuna gidecektir. Soracak bir sorunuz varsa veya iltifat edecekseniz, konuşmanıza başlamadan önce dikkatini çekmek için koluna veya eline yavaşça dokunun. Bu hareket, size olan ilgisinin yoğunlaşmasını sağlayacaktır.



7. Onunla konuşmanın fırsatını bulun



Havadan sudan konular açmak genellikle yeni konuları beraberinde getirir. Nasıl olduğunu öğrenin, güncel olaylar hakkında sohbet edin veya ikinizin de ortak yönleri olabilecek bir şey hakkında konuşma başlatın. Onu takip etmeyin ve sohbeti zorla sürdürmeye çalışmayın. İlgi duyduğunuz birine istediği zaman gidebileceği rahatlığını verirseniz, mutlaka çok geçmeden geri gelecektir.

