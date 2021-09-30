Karpuz suyu nasıl yapılır ve çıkarılır? Karpuz suyu tarifi ve yapımı

Karpuz, yaz aylarında en fazla ve en severek tüketilen yaz meyvelerindendir. Karpuzun suyu da bu meyveden elde edilen çok sağlıklı ve lezzetli bir meyve suyudur.

Karpuz Suyu Nasıl Yapılır ve Çıkarılır?

Karpuz, yazın belki de en fazla bilinen meyvesidir. Çok sevilerek tüketilen karpuzun şeker ve sudan ibaret olduğu düşünülür. Karpuzun besin değeri pek fazla bilinmemektedir. Son derece sağlıklı ve besleyici olan karpuz bu anlamda yazın gönül rahatlığı ile tüketilebilecek bir meyvedir. Bu lezzetli ve besleyici meyvenin daha fazla beslenmede yer alması doğru bir tercih olacaktır. Karpuzun pek çok faydası vardır. Bunlar:

Karpuz suyu içeriğindeki değerler nedeniyle gün içerisindeki meyve gereksinimini karşılar. Sindirim ve dolaşım sisteminin sağlıklı çalışması için karpuzu yiyerek veya karpuz suyu tüketerek karşılamak olanaklıdır.

Karpuzu içeriğindeki liflerden ötürü, bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.

Karpuz bilhassa C vitamini ve folik asit açısından çok zengindir. C vitamini günlük tüketilmesi gereken bir vitamin olup bunu karpuz yiyerek veya karpuz suyu tüketerek rahatlıkla karşılamak mümkündür. Folik asit ise özellikle hamile kadınların ve gelişme çağındaki çocukların ihtiyacıdır. Eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Yazın sıcaklarında son derece lezzetli ve sağlıklı bir içecektir. Karpuz su içermesinden dolayı, gün içerisinde tüketilmesi gereken sıvının ciddi bir bölümünü karşılar.

Karpuz veya karpuz suyu, böbreklerin işlevini doğru ve yeterli bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur.

Karpuz, ister meyve olarak ister meyve suyu olarak tüketilsin kırmızı renkli meyveler arasında likopen ve antosiyanın bakımından en yüksek değere sahip bir meyvedir. Bu bileşenler, bilhassa kalp hastalıkları ve kalp krizine karşı koruma sağlamaktadır.

Karpuz ve karpuz suyunun bilhassa inflamasyon noktasında çok büyük yararı vardır. Tüm kırmızı meyvelerde olduğu gibi karpuz da vücutta inflamasyonu azaltma özelliğine sahiptir.

Karpuz ve karpuz suyu, antioksidan özellikleri bulunan bazı flavonoidler içerir. Bu özelliği nedeniyle de hastalıklara karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Karpuzun ve karpuz suyunun çok az bilinen fakat çağımızın hastalığı olan kansere karşı da koruyucu etkisi bulunmaktadır. Karpuz, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudu kansere karşı korumaktadır.

Karpuzu meyve olarak tüketmek mümkün olduğu gibi yazın soğuk ve serinletici, doğal bir meyve suyu olarak hazırlamak da mümkündür. Karpuzdan meyve suyu elde etmek çok kolaydır.

Karpuz Suyu Tarifi Ve Yapımı

Yazın serinletici ve sağlıklı bir meyve suyu hazırlamak için karpuz meyvesini kullanmak mümkündür. Bunun için şu tarifi hazırlayabilirsiniz:

Karpuzu dilimleyerek çekirdeklerini çıkarın.

Dilimlenen karpuzları bir çatal yardımı ile iyice ezin. Elbette bu aşamada varsa blender kullanabilirsiniz.

Ezdiğiniz karpuz suyunu bir tülbent yardımı ile süzgeçten geçirin.

Bir sürahiye aldığınız karpuz suyunuzu buz ekleyerek tüketebilirsiniz.

Bu aşamada, yani tüketirken arzuya ve damak tadına göre az bir miktar limon suyu ile tatlandırabilirsiniz.