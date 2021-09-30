Karpuz suyu faydaları nelerdir ve neye iyi gelir? Karpuz suyu içmenin ve sürmenin cilde, böbreklere ve vücuda yararları

Karpuz suyu, mevsiminde taze olarak hazırlanıp tüketildiğinde vücuda çok büyük yararı olan bir besindir.

Karpuz Suyu Faydaları Nelerdir ve Neye İyi Gelir?

Karpuz suyu tüketmenin sayısız faydası olduğu gibi karpuz suyu içmenin de vücut için sayısız faydası bulunmaktadır. Ülkemizde bolca üretilen bu lezzetli ve besin değeri bakımından kıymetli meyveyi mevsiminde yemek kadar karpuz suyu şeklinde tüketmek de beslenme uzmanlarınca ısrarla önerilmektedir. Karpuz suyunun faydaları ve nelere iyi geldiğini şöyle sıralamak mümkündür:

Kırmızı sebze ve meyvelerin kalp sağlığı üzerindeki yararları bilinmektedir. Karpuz suyu bol likopen içeren bir besin olarak güçlü bir antioksidandır ve vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirerek kalbin korunmasına katkı sağlar.

Kalp sağlığının yanında kanser hastalığına karşı da karpuz suyu çok yararlıdır. Düzenli karpuz suyu tüketimi kanser hasatlığının oluşumunu ve gelişimini engellemek açısından son derece faydalıdır. Prostat, mide, kolon, akciğer kanseri gibi kanser türlerinin gelişimini ve oluşumunu önlemede büyük katkı yapmaktadır.

Karpuz suyu zayıflama sürecini olumlu destekler. Karpuz suyunun içindeki sitrilin isimli aminoasit vücutta yağ birikimini önler bu şekilde zayıflamaya destek olur. Diyet programında 1 bardak karpuz suyunun öğünlerden 1 saat önce tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bu yöntem hem daha az yemeyi hem de kilo vermeyi desteklemektedir.

Karpuz Suyu İçmenin ve Sürmenin Cilde Yararları

Karpuz suyunu mevsiminde mümkünse her gün tüketmenin bütün vücuda olduğu gibi cilt sağlığına da olumlu etkileri vardır. Vücuttaki tüm hücreleri serbest radikal hasarına karşı koruyan likopen isimli bir madde vardır. Likopen en fazla karpuzda bulunmaktadır. Bu nedenle likopen deposu karpuz suyunun düzenli tüketimi cildin yaşlanmasını önlediği gibi cilt kanserine karşı da koruyucudur. İşte bu sebeple yaz günlerinde plaja gitmeden veya dışarı çıkmadan taze sıkılmış buz gibi bir bardak karpuz suyu içmek hem lezzetli hem de güneşin zararlı etkilerine karşı koruyucudur.

Karpuz suyu cilt kanserine yol açan UV ışınlarının cilde verdiği hasarlardan cildi korumaktadır. Bir likopen deposu ola karpuz suyunu tüketerek faydalanmak mümkün olduğu gibi cilde haricen de karpuz suyunu sürmek olanaklıdır. Karpuz suyu cilt için adeta bir mucizedir. Karpuz suyunun cilde sürülmesinin yararları şöyledir:

Karpuz suyu, cildi UV ışınlarının sebep olduğu kansere karşı korumaktadır.

Karpuz suyu düzenli kullanıldığı takdirde cildin yaşlanmasını önlemektedir.

Karpuz suyu içilerek alındığı vakit cildi içerden beslediği gibi düzenli olarak cilde sürüldüğünde ise kırışıklıkları önlemeye yardımcı olmaktadır.

Karpuz Suyu İçmenin Böbreklere Yararları

Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak için böbreklerin iyi ve yeterli çalışması çok önemlidir. Çünkü böbreklerin görevleri arasında vücuda alınan besinlerden arta kalan ve vücuda faydası olmayan maddelerin vücuttan atılımını sağlamak bulunur. Üre, kreatinin ve ürik asit gibi zararlı maddeler böbrekler vasıtasıyla vücuttan atılır. Karpuz suyunun böbrek sağlığı bakımından inanılmaz faydası vardır. Düzenli tüketilen karpuz suyu böbrek sağlığına olumlu etki ettiği gibi böbrek taşı tedavisinde de son derece yararlıdır.

Karpuz Suyu İçmenin Vücuda Yararları

Karpuz suyu içmenin göz sağlığı, diş sağlığı, sindirim sistemi ve kan dolaşımı üzerinde de çok büyük yararları bulunmaktadır. Karpuz içeriğindeki değerli maddeler, vitaminler ve likopen gibi antioksidan benzeri maddeler sebebiyle tam bir sağlık deposudur.