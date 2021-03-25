Karpal Tünel Sendromu Nedir? Karpal Tünel Sendromuna Dikkat!

Bilgisayar başında çok fazla zaman geçirenlerdenseniz ya da ellerinizi aynı pozisyonda kullanarak çalışıyorsanız bilek ve parmaklarınızda uyuşma ve sızlama şikayetleriniz belirmeye başlamış olabilir. Bu durum çoğu zaman pek dikkate alınmasa da bu ağrıların sonu karpal tünel sendromu yatıyor olabilir. Dikkate almadığınız takdirde ise tutma gücünüzü kaybetmenize hatta başparmak kökündeki kaslarınızın erimesine neden olabilir.

Karpal tünel sendromu nedir?

Karpal kanal sendromu; median sinirin el bileğindeki geçtiği kanal içinde sıkışması sonucu oluşan bir hastalıktır. “Karpal kanal” denilen yapı, bilek seviyesinde yer alır ve üst kısmında kalın bir band şeklinde yapı ile örtülüdür. Bu kanalın içerisinde parmaklarımızın hareketini sağlayan tendonlar ile median sinir yer alır. Median sinir, esas olarak parmakların (baş, işaret, orta ve yüzük) hissetmesini ve parmakları bazı hareketleri yapmasını sağlar. Kanalı daraltan nedenler, median sinirin kanal içinde baskı altında kalması ile sinirin görevindeki bozulmalar el-bilek hastalığını oluşturur.

Karpal tünel sendromu kimlerde görülür?

Karpal tünel sendromu daha çok ellerini fazla ve zorlayarak kullanan kişilerde görülür. Özellikle sürekli aynı el ve bileğinizi kullanıyorsanız karpal tünel sendromuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Karpal tünel sendromunun aşırı el işi yapan ev kadınları, bilgisayar kullanımı, müzik aleti çalanlar, marangoz, bahçıvan gibi ağır el aletleri ile çalışanlar, titreşimli el aletleri kullanan teknisyenler gibi mesleklerde görülme oranı yüksektir.

Karpal tünel sendromu belirtileri

Karpal tünel sendromunun ilk belirtileri parmaklarda karıncalanma, uyuşma ve his bozukluğu şeklinde olur. Elde, parmaklarda ve kola yayılan ağrılar söz konusudur. Karpal tünel sendromu sorunları geceleri daha fazla görülmektedir. Ağrı ve uyuşukluk bazen Bileklerde başlayan ağrılar ilerleyen zamanlarda kol, omuz ve boyuna kadar yayılır. Son evlerinde ise başparmak kaslarında erime, güçsüzlük ile tutma ve kavrama hareketlerinde zorlanmalar meydana gelir.

Kalıcı hasarlar bırakabilir

Karpal tünel sendromu, boyun fıtığı gibi diğer sinirleri etkileyen hastalıklar ile karışabilir. Bu nedenle karpal tünel hastalığının tedavisinin başarılı olması için doğru teşhisin konulması önemlidir. Karpal tünel sendromu kalıtsal bir hastalık değildir. Ancak oluşan bozuklukların düzelmesi gecikir ve ileri derecede sinir hasarı olursa tedavi ile iyileşmede sıkıntılar yaşanır ve kalıcı sakatlıklar meydana gelir.

Karpal tünel sendromu nasıl geçer?

-El ve bilekleri zorlayan işlerden kaçılması ve aşırı zorlama yapılmaması gerekir.

- Meslek nedeni ile el ve parmaklar kullanılıyorsa eğer kişiler el bileğini sürekli bükük tutmamalıdır.

-El, el bileği ve parmakları güçlendirici egzersizler yaparak kaslar kuvvetlendirilmelidir. Bu noktaları hareketsiz bırakmamak korunmadaki diğer önemli noktalardır.