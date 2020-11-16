Karın Şişliğinden Hızlıca Kurtulmanın 7 Yolu

Şişkinlik bağırsaklarınızın küçük bir bölümünde sıkıştığı zaman meydana gelir. Şeker hastaları gibi bazı insanlar için mide sadece yavaş boşalır, bu nedenle yemek yedikten hemen sonra şişkinlik hissedebilir ve bazı insanlar kilo aldıktan sonra şişkinlik hissedebilir.

1- Bitki bazlı süte geçin

Laktoz intoleransı en yaygın gıda intoleransıdır. Vücudunuz laktaz enzimini yeterince üretmediğinde, laktoz adı verilen süt şekerini sindiremeyerek şişkinliğe ve ishale yol açar. Gezegendeki insanların% 68'inin laktozu sindirme yeteneğinin sınırlı olduğu tahmin ediliyor.

Bugünlerde çok çeşitli bitki bazlı sütler, yoğurtlar ve dondurmalarda kullanılabiliyor. Siz de şişkinliğinizden kurtulmak için bitki bazlı süte geçebilirsiniz. (Badem, soya, yulaf, kaju)

2- Yemeğinizi yavaş yiyin

Yemeğinizi yeme hızınız karnınızın şişmesine neden olabilir; ne kadar hızlı yerseniz, o kadar çok hava yutarsınız, karnınıza gönderirsiniz. Bu nedenle yemeklerinizi daha yavaş yemeye gayret edin.

Yoldayken ya da ayakta yemek yemektense oturmak, daha yavaş yemenize yardımcı olabilir. Yemek yerken her bir ısırık arasına çatalınızı masaya bırakarak da yavaşlatabilirsiniz.

3- Sakıza ara verin



Sakız çiğnerken tükürüğü her yuttuğunuzda, havayı yutarsınız ve bu da şişkin hissetmenize neden olabilir. Ayrıca pek çok sakızda şişkinlik sorunlarınıza katkıda bulunabilecek yapay tatlandırıcılar bulunur.

Taze nefes almak için sakız çiğniyorsanız, gargara veya nefes spreyine geçin.

4- Asitli içecek tüketmeyin



Gazlı içecekleri içerseniz bardaktaki gaz karnınızda gaza dönüşebilir. Gaz bağırsaklarınıza doğru iner, gaz sizi şişkin hissettirir.

5- Diyetinizdeki karbonhidratları yeniden düşünün



Brokoli veya soğan yedikten sonra ne kadar şişkin ve gazlı hissettiğinizi hiç fark ettiyseniz, bazı karbonhidratlara karşı hassas olabilirsiniz.

İnce bağırsak bu karbonhidratları emmede çok iyi değildir, bu yüzden orada oturur, fermantasyona uğrar ve gaz oluşturur. Süt ürünleri de dahil olmak üzere çok çeşitli yiyecekleri kapsar; elma, kiraz, şeftali ve erik gibi meyveler; bal, agav, ksilitol ve sorbitol gibi tatlandırıcılar; kuşkonmaz, Brüksel lahanası ve sarımsak gibi sebzeler; nohut, mercimek ve soya gibi fasulye; buğday ve çavdar gibi tahıllar.

Tahammülsüzlüğünüz olup olmadığını anlamanın tek yolu, bu yiyecekleri birkaç hafta diyetinizden çıkarmaktır.

6- Kabızlık ile savaşmak için lif ekleyin



Bağırsak hareketiniz olduktan sonra şişkinliğiniz kaybolursa şanslısınız. Dışkınız kolonunuzda ne kadar uzun süre kalırsa, bakterilerin içeriğini fermente etmesi ve daha fazla gaz oluşturması için o kadar çok zaman kalır.

Diyetinize tam tahıllı ekmek, badem ve tatlı patates gibi lif açısından zengin yiyecekler eklemek yardımcı olabilir.

7- Regl döneminizin kontrolünü elinize alın



Döngünüz sırasında dalgalanan hormonlar, adet döneminize kadar olan günlerde su tutmanıza neden olabilir, bu da sizi şişkinliğe ve kramplara neden olabilir.

Şişkinlik, baş ağrısı, yorgunluk ve diğer ağrılar PMS belirtileriyle birlikte gelirse, jinekoloğunuzla semptomları azaltmaya yardımcı olabilecek yöntemler hakkında konuşun.