Karın Germe İşlemi: Nedir, Ne Değildir, Kimlere Yapılır?

Özellikle gebelik sonrasında veya kilo alıp verme gibi durumlarda karın cildinde sarkmalar görülmektedir. Bu durumlarda yapılması gereken fazla olan cildin çıkarılması ve gevşemiş olan karın kaslarının sıkılaştırılmasıdır. Karın germe ameliyatlarında yapılmakta olan işlemler de tam olarak bunlardır. Düz bir karın görüntüsü ile göbek deliği altında kalan çatlaklardan tamamen kurtulmak mümkündür.

Alternatif yöntemler

Karın germe ameliyatına ihtiyacı olan bir hasta için alternatif yöntem yoktur. Spor, diyet, laser liposuction veya benzeri işlemlerin hiçbirisi fazla deriyi ortadan kaldırmaz.

Ameliyat öncesi

Ameliyat öncesinde 6 saat boyunca su, yemek ve sigara kullanılmaması gerekmektedir. Ameliyat saatinde ise hasta, yatağında yapılan ilacın verdiği rahatlıkla ameliyathaneye indirilir ve genel anestezi altında operasyon tamamlanır. Ameliyat sonunda özel korseler giydirilir ve hastamız uyandırılır.

Ameliyat tekniği

Karın germe ameliyatı; fazla cildin çıkarılması, karın kaslarının sıkılaştırılması ve göbek deliğinin uygun yere taşınması olarak tanımlanabilir. Sarkmanın daha az olduğu durumlarda “Mini Karın Germe (Mini Abdominoplasti)” operasyonu düşünülebilir. Mini karın germe ameliyatlarında göbek deliğinin yerinin değişmesine gerek olmamaktadır. Bazı hastalarımızda karın germeye ek olarak bel bölgesine yapılacak laser liposuction ile mükemmel bir sonuca ulaşmak mümkün olacaktır.

Ameliyat sonrası

Ameliyattan 4-6 saat sonra hastalarımız yürütülür. Aynı gece hastanede misafir edilir ve bir gün sonra hastaneden taburcu edilebilir. Bir haftalık süreçte her gün bir defa basit pansuman yapılır. 5 gün boyunca yürürken dik duruma gelinmemesi ve yatarken diz altına yastıklar koyulması önerilir.

5. günde duş alınabilir. 10. günde göbek deliği etrafındaki dikişler alınabilir. Ameliyatın tek dezavantajı kalacak olan izdir. Bu iz dikiş izi değildir. Düz bir çizgi şeklinde görülen kesi izidir. İç çamaşırı veya bikini altına saklanabilir ve sezaryen izinden biraz daha uzundur. Sonuç olarak, çok zor olmayan bir sürecin sonunda, arzu edilenden sonuca ulaşılmış olur.