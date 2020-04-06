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GeriEtkinlik Rehberi Karikatüristler İCAF Karantina Günlükleri'nde
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Karikatüristler İCAF Karantina Günlükleri'nde
Etkinlik Rehberi

Karikatüristler İCAF Karantina Günlükleri'nde

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Karikatüristler İCAF Karantina Günlükleri'nde
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"İCAF Karantina Günlükleri, bu hafta Türk mizahının değerli isimleri arasında yer alan Serkan Altuniğne&Selçuk Erdem, Ersin Karabulut& Memo Tembelçizer’i, istcaf instagram hesabında konuk ediyor."

 7 Nisan Salı günü saat 20:00’de Serkan Altuniğne & Selçuk Erdem

Limon, Leman ve L-manyak dergilerinde karikatürleriyle tanınan daha sonra arkadaşlarıyla Penguen Dergisi’ni kuran çizgi roman yazarı ve karikatürist Selçuk Erdem ile yazar, çizer, karikatürist Serkan Altuniğne 7 Nisan Salı günü saat 20:00’de @istcaf takipçileri ile buluşacak.

Karikatüristler İCAF Karantina Günlüklerinde

8 Nisan Çarşamba günü saat 20:00’de Ersin Karabulut ve Memo Tembelçizer

Çizgi roman yazarı, Uykusuz Dergisi kurucu ve editörlerinden Ersin Karabulut ve Limon, Gırgır, Pişmiş Kelle, L-Manyak, Lombak gibi Türkiye'nin önde gelen pek çok mizah dergisinde yazan, Uykusuz Dergisi’nin yazarı Memo Tembelçizer, 8 Nisan Çarşamba günü saat 20:00’de @istcaf hesabında canlı yayında olacak.

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