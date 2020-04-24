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GeriEtkinlik Rehberi Karikatürist, Müzisyen ve Yönetmenler İCAF Karantina Günlükleri‘nde
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Etkinlik Rehberi

Karikatürist, Müzisyen ve Yönetmenler İCAF Karantina Günlükleri‘nde

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Karikatürist, Müzisyen ve Yönetmenler İCAF Karantina Günlükleri‘nde
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"İCAF Karantina Günlükleri, mizah ve çizgi dünyasından isimleri @istcaf Instagram hesabında konuk etmeye devam ediyor."

‘’Müslüm, Şampiyon, Romantik Komedi’’ filmlerinin yönetmeni, çizgi roman koleksiyoncusu Ketche adıyla tanınan Hakan Kırvavaç ile Gırgır ve Hıbır gibi dergilere çizmiş, Türkiye’de rock müziğin yaygınlaşmasında önemli bir payı olan karikatürist, Abdülkadir Elçioğlu nam-ı diğer Aptülika , 24 Nisan Cuma günü saat 20:00’de @istcaf instagram hesabından canlı yayın yapacak.

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