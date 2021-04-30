Kardelen Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Kardelen Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Türkiye çapında; Doğu ve Kuzey Anadolu bölgelerinde yetişen Kardelen çiçeği, kış mevsiminin karlı günlerinde açmaktadır. Bu durum ise baharın geldiğini simgeler ve yılın açan ilk çiçek türü olarak kabul edilir. Çok hassas görüntüsünün yanı sıra boynu büyük ve beyaz çiçekleri ile kış mevsiminin vazgeçilmeyen çiçeği olarak adlandırılır.

Kardelen Çiçeği Nedir?

Kardelen çiçeği; Nergisgiller ailesine mensup bir çiçek olmakla beraber genel olarak kış mevsiminde açar. Kış mevsiminde açması, baharın geldiğini müjdeler. Yaklaşık olarak 20 çeşidi bilinen ve çeşitlerine göre 7 ile 30 santimetre kadar boylanan kardelen çiçeği; soğuğa ve alçağa dayanıklı olup, soğanlı bir bitkidir. Süt çiçeği şeklimde de bilinen bu çiçek, aynı şekilde senenin ilk açan çiçeği şeklinde bilinmektedir.

Kardelen Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Kardelen çiçeği bakımı oldukça kolaydır. Sulamaya ihtiyacı olmayan çiçek, yaz aylarında belli miktarda sulanabilir. Kardelen çiçeği sulanırken su, toprağın her yerine değmelidir. Çiçeğin toprağı kuruduğunda sulama yapılmalıdır. Az sulama çiçeği kuruturken, çok sulama çiçeği çürütecektir. Kardelen çiçeği sulamasında kullanılacak su oda sıcaklığında olmalıdır. Fazla soğuk havayı sevmeyen kardelen çiçeği için sıcaklığın eksi 15'in altında düşmemesine dikkat edilmesi gerekir.

Kardelen çiçeği, çiçek açmayıp aynı toprakta büyüyorsa, çiçek ve saksıdan dikkatli bir şekilde ayrılmalıdır. Ardından organik malzemeler ve minerallerle beslenen yeni toprakta aynı derinlikte yeniden ekilmelidir. Saksı değişimi 3 senede bir ilkbahar aylarında yapılır. Kardelen çiçeğinin çiçek açması için, bu bakımların belli aralıklarla yapılması önemlidir.

Kardelen Çiçeği Nasıl Ekilir?

Kardelen çiçeği; soğanlarının ekimiyle üretilmektedir. Soğanları, toprakta 15 santimetre derinliğe, 10 santimetre aralıklar ile ekilir. Kardelen çiçeğinin bitkisinin çiçeklenme dönemi bittikten hemen sonra, ilkbaharda toprak altında çoğalan soğanları sökülüp, değişik yerlere ekilip bitki çoğaltılabilir.

Kardelen Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Kardelen çiçeğinin çoğaltımı, kökten ayırma metoduyla yapılır. Bu metot hem zahmetsiz hem de her yerde yapılacak bir çiçek çoğaltma metodudur. Çoğaltılması esnasında köklerinden ayrılan kardelen en kısa zamanda ayrılan köklerinden bir başka saksı içerisine ekilerek çoğaltılabilir.

Kardelen Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Kardelen çiçeğinin tohumu; soğan şeklindedir.

Kardelen Çiçeği Nasıl Sulanır?

Kardelen çiçeği; çok suya ihtiyaç duymayan bir çiçektir. Toprağı kuruduğunda hafif nemli kalması için yeteri kadar sulanabilir.

Evde Kardelen Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Her koşula rahat bir şekilde uyum sağlayan kardelen, balkon ve odalarda rahatça yetiştirilebilir.

Kardelen Çiçeği Anlamı

Kardelenin çiçeğinin anlamı; kara benzeyen süt çiçeğidir.

Kardelen Çiçeği Latincesi

Kardelen çiçeğinin Latincesi; Galanthus elwesii'dir.

Kardelen Çiçeği Özellikleri

Kardelen çiçeğinin kökleri yumru olarak bir soğanın üç yaprak ve kuru kabuk ile sarılmasıyla şekillenmiş, sağ ve sol taraflarda iki tane cetvel benzeri derimsi, koyu yeşil renkte, yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, 2 santimetre genişliğinde, uca doğru dil olarak yaprak ile sap karışımı dal bulunmaktadır.

Çiçeğin sapı 15 ile 25 santimetre uzunluğunda; boru biçimde olup çiçek bunun ucuna çan olarak asık durumdadır. Taç yaprakları; üç iç ve üç dış olmak üzere iki tarafa ayrılır. İç taç yaprakları birbirine sarılıp, boru görünümü verilerek, uca doğru yeşil, beyaz ve grimsi renge sahiptir. Dış taç yaprakları ise oval, beyaz, geriye doğru sivridir.

Kardelen Çiçeği Faydaları

Kardelen çiçeğinin yararları;

- Mideye iyi gelen özelliğe sahiptir.

- Kardelen çiçeğinin otsu bölümü kalbi güçlendirir.

- Adet söktürür.

- Çiçeğin yumrusundan yapılan lapalar, çıbanları olgunlaştırır.

- Yumrulardan sağlanan galantamin, son senelerde kas uyarıcı şekilde bilhassa çocuk felci rahatsızlığına kullanılmaya başlanmıştır.

- Toprağın altında kalmış olan soğan bölümü iltihapların ve yaraların iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.

Kardelen Çiçeği Hikayesi

Kardelen çiçeğinin hikayesi; pek çok kişi tarafından bilinen, ağızdan ağza yayılan bir hikayedir. Kardelen çiçeği, çok sevmiş olduğu menekşe ile her baharda buluşmaktadır. Ancak onu, her yeri donatan başka çiçeklerden kıskanırmış.

Kış aylarının ortasında, hiçbir çiçeğin açmaya cesaret edemediği bir mekanda aşkı ile baş başa kalmak ve sevgisini gösterebilmek adına beklemiştir. Kardelene söz veren menekşe çiçeği ise sözünde durmayıp, çiçek açmamıştır. Karları delerek, ayaza aldırmayan, soğuk havaya katlanan kardelen çiçeği sevgilisini beklemiştir. Ancak kimse gelmemiştir. Kardelen çiçeği de soğuktan değil fakat yaşadığı hayal kırıklığı yüzünden karların üstünde gözlerini kapamıştır. Kardelen çiçeğinin hikayesi bu şekildedir.