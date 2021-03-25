Karayemiş Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Karayemiş Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Karayemiş ağacı ülkemizde de yetişen bir ağaç türüdür. Bundan dolayı karayemiş ağacı yetiştiriciliği hakkında araştırmalar yapılmaktadır.

Karayemiş Ağacı Nedir? Karayemiş Ağacı Hakkında Bilgi

Karayemiş ağacı gülgiller familyasına mensup olan bir ağaç türüdür. Karayemiş ağacı karayemiş meyvesini verir. Ülkemizde ise bu ağaç en çok Karadeniz bölgesinde yetiştiğinden dolayı karayemiş için Laz üzümü ve Gürcü kirazı gibi ibareler de kullanılmaktadır. Çeşitli morfolojik özellikleri bulunan bir ağaçtır. Çift çenekli ağaç türlerinden bir tanesi olan karayemiş ağacı Türkiye dışında Güney Batı Asya'da da yetişen bir ağaç türüdür. Karayemiş insan sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Birçok bitkisel tedavi yöntemleri arasında geliştirilmiştir.

Bazı yörelerde ise Karayemiş ağacının meyvesine Taflan denilmektedir.

Karayemiş Ağacı Latince İsmi

Karayemiş ağacının Latince ismi Prunus Laurocerasus olarak bilinmektedir.

Karayemiş Ağacı Özellikleri

- Yaprakları oval şeklinde olan bir ağaç türüdür.

- Çanak yapraklı olan bir ağaçtır.

- Meyveleri olgunlaşmaya başladığı zaman siyah rengini almaktadır.

- Karayemiş ağacının çiçekleri 30 ila 40 tanedir.

- Yapraklarının rengi koyu yeşildir.

- Bu ağaçların boyları 10 metreye kadar ulaşabilmektedir.

Karayemiş Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Karayemiş ağacını dikmek için bir tarih ya da ay beklemenize gerek yoktur. Her türlü iklim koşuluna karşı oldukça dayanıklı olduğundan olayı yılın 12 ayında da bu ağacı dikebilirsiniz. Her mevsim çabuk olgunlaşır ve büyür.

Karayemiş Ağacı Nerede Yetişir?

Karayemiş ağacı en çok Türkiye'de yetişen bir ağaç türüdür. Türkiye'de özellikle Karadeniz bölgesinde yoğun olarak yetişir. Bundan dolayı Karadeniz'de yetiştiği için Karayemiş ağacının meyvesine Laz kirazı da denilmektedir. Bazı yerlerde ise bu meyveye Taflan denir. Türkiye dışında da Güney Asya'da yoğunlukla karayemiş ağacı yetiştirilmektedir.

Bu ağacın ana vatanı ise Türkiye'dir. Bundan dolayı en çok ülkemizde yetişmektedir.

Karayemiş Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Karayemiş ağacını yetiştirirken gübreleme olayına çok dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü karayemiş ağacı ilk dikimde iyi bir mahsul elde etmesi açısından ahır gübresi kullanılmalıdır. Ahır gübresi karayemiş ağacı gübresi için idealdir. Aynı zamanda toprak seçiminde de yine hassas olmalısınız. Toprak seçimi yaparken karayemiş ağacı için tarla toprağı kullanabilirsiniz. Tarla toprağı mutlaka üstte olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Karayemiş ağacınız erişkin bir hale geldikten sonra da toprağı mutlaka tahlil etmeniz gerekmekte ve yeni bir gübre tercih etmelisiniz.

Karayemiş ağacının budama işlemi de önemlidir. Budama işlemini mutlaka ilkbahar mevsiminde yapmalısınız. İlkbahar mevsimini bekledikten sonra köklere su ulaşmadan budama işlemini yapabilirsiniz.

Karayemiş Ağacı Yaprak Döker mi?

Karayemiş ağacı yaprak dökmez.

Karayemiş Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Bakım yaparken su vermek birincil bakım seçeneğidir. Her gün bu ağaca su vermeniz önem teşkil eder. Aynı zamanda gübreleme işlemini de sık sık yapmalısınız. Toprağın durumu sık sık kontrol edilmeli ve eğer gübrede bir azalma söz konusu ise ahır gübresi kullanarak toprağı tekrardan gübrelendirebilirsiniz. Budalama işlemi için de yine titizlikle yapmanız son derecede önemlidir. Ağaçların köküne su ulaşmadan budama işlemini gerçekleştirmeniz lazım.

Karayemiş Ağacı Faydaları Nelerdir?

1) Doğal Antioksidan

Karayemiş ağacının doğal bir antioksidan olduğunu biliyor muydunuz? Vücuttaki tüm zararlı toksinlerin atılmasını sağlayarak daha sağlıklı hissetmenizi sağlamaktadır. Oldukça zengin bileşenlere sahiptir.

2) Demir Eksikliğini Giderir

Karayemiş ağacı aynı zamanda demir eksikliğine yönelik de birebirdir. Özellikle demir eksikliği şikayeti yaşayan çocuklar ve erişkinlerin karayemiş ağacı tüketilmesi önerilmektedir.

Karayemiş Ağacı Hastalıkları Neler?

Ağacın herhangi bir hastalığı bulunmamaktadır.

Karayemiş Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Karayemiş Ağacı Kullanım Alanları

Özellikle yaprakları öksürük dindiricidir. Bundan dolayı yaprakları doğal tedavi seçenekleri arasında kullanılır. Meye üretiminde de yine bu ağacın meyvelerinden yararlanılır. Yaprakları gıdalara çeşitli kokuların verilmesi amacı ile kullanılır.