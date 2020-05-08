Karantinada Neler Okunuyor?

‘Karantina süreci en çok kadınların günlük hayatını etkiliyor. Ev kadını da olsa çalışan kadın da olsa evin esas sorumlusu kadın olarak görüldüğü için evde geçirilen zamanların yükü de yine kadınlarda. Yemek, temizlik gibi rutin ev işlerinin yanı sıra çocuklarla ilgilenme ve onların kaliteli vakit geçirmelerini sağlama konusunu da halletmeye çalışan annelerin yükü biraz daha ağır. Durum böyle olunca karantina sürecinin web sitemize gelen kitap siparişlerindeki tercihleri de etkilediğini gözlemleyebiliyoruz. Daha önce romanlara yönelen siparişler bu süreçte daha çok ebeveynlik kitaplarına kaydı.’

‘Kasmadan Annelik’, ‘Çocukların En Çok Sorduğu 50 Soru’, ‘Kaçıncı Çocuksunuz’ aldı ebeveynlik kitaplarının bu dönemde daha çok tercih edildiğini söyleyen Gür bu kitapları sipariş verenlerin önemli bir kısmının ‘Karşı Konulmaz Kadın Olun’ adlı ilişki kitabını da sipariş listelerine eklediğini belirtti.

Kadın okurların tercihlerini ön plana alan ve kadınlar için rehber kitaplar yayımlayan Tara Kitap kişisel gelişim, motivasyon, ebeveynlik, ilişkiler, evlilik, boşanma ve ayrılık konularını da merkeze alan özel kitap setlerini de okurlarıyla buluşturuyor.