Karantina Sürecinde İyi Hissetmenizi Sağlayacak 20 Öneri

Bazılarımız evde yoğun iş temposunda tüm günümüzü bilgisayar başında geçiriyoruz. Yetmiyor akşam da televizyon ve telefonlardan gündemi takip ediyoruz. Sağlıklı bir ruh hali için biraz uzaklaşmalı, stres atıp kendimize odaklanmalıyız. Aşağıda sıraladığımız önerilerden birkaçını yapıp kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz, yapmadıklarınız ve üşendikleriniz varsa mutlaka deneyin!

Düzenli olarak egzersiz yapın. Yemek pişirin, yeni tarifler deneyin. Her zaman olumluya, pozitife odaklanın. Yoga ve meditasyon yapın. Güzel anılarınızı hatırlayın, aile bireylerinizle üzerine konuşun. Sık sık gülümseyin. Müzik dinleyin, yeni şarkı listesi oluşturun. Komik veya romantik filmler izleyin. Çocuklarınız varsa yeni oyunlar üretin beraber oynayın. Ailenizi ve arkadaşlarınızı düzenli olarak arayın. Arkadaşlarınızla ve ailenizle bir video çalışması veya sohbet oturumu düzenleyin. Bahçeniz varsa toprakla uğraşın yoksa saksıda bitki yetiştirin. Online kurslar araştırın, ücretsiz kurs sunan birçok online fırsat var. Günlük ev aktivitelerinizi bir düzene oturtun. Evde sevdiğiniz bir köşe oluşturun, düzenli kitap okuyun. Şarkı söyleyin. Evinizi, balkonunuzu/deponuzu ve arabanızı temizleyin. Evinizde bir odayı yeniden dekore edin. Duvarlarınızı ya da eski bir eşyanızı boyayın. Dolabınızı baştan sona yeniden düzenleyin, fazla kıyafetlerinizi ayırıp eleyin.