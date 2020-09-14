Karantina Sürecinde Bağışıklığı Destekleyen Beslenme Modeli Uygulanmalı

Ülke genelinde yeni vaka sayıları gün geçtikçe artarken, karantinadaki Kovid-19 hastalarının sağlıklarına kavuşabilmeleri için bu süreçte etkili bir mücadele programı büyük önem taşıyor.

Koronavirüsle mücadelede en önemli hususlardan biri de güçlü bağışıklık sistemi. Kovid-19 ile mücadele edilen karantina sürecinde de bağışıklık sistemi açısından güçlü olabilmek için bağışıklık sistemini güçlendiren gıdaların tüketilmesine özen gösterilmesinin yanında, fiziksel ve ruhsal olarak da sağlıklı olmak son derece önemli. Stres ve üzüntüyü en aza indirmek güçlü bir bağışıklık sistemi için en önemli faktörlerden biridir. Dolayısıyla karantina süresince moralin yüksek tutulması iyileşme sürecine olumlu katkı sağlayacaktır.

Bununla birlikte egzersiz yapmak, kortizol gibi stres durumunda ortaya çıkan hormonların düşmesine yardımcı oluyor ayrıca düzenli yapılan spor ile güçlenen bedenin hem enerjisi artıyor hem hastalıklara karşı çok daha dirençli hale geliyor. Bu nedenle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için karantinada mutlaka spor yapılması gerekiyor.

Ölçülü ve dengeli tüketime dikkat

Bağışıklık fonksiyonunu destekleyen, dokuların gelişimi ve onarımında gerekli koruyucu bir rol aldığı bilinen C vitamini, üst solunum yolu enfeksiyonlarının alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşmesini de sınırlandırmada önemli bir role sahip.

Toplumdaki genel kanının aksine yeşil biberin C vitamini içeriği portakal mandalina gibi turunçgillerden daha yüksektir. Bu nedenle hem Kovid-19 teşhisi konulan hastaların hem de sağlıklı kişilerin yeşil biberi hem ana öğünlerde hem de öğün aralarında çiğ olarak tüketmesi vücudun günlük C vitamini ihtiyacını karşılamada son derece faydalı olacaktır. Diğer taraftan hem iyi bir C vitamini kaynağı hem de içeriğindeki uçucu yağların sahip olduğu antimikrobiyal ve antiviral etkileri sebebiyle limonun da uygun miktarda tüketilmesi koronavirüsle mücadelede etkili bir potansiyele sahip olabilir. Tüm bu besinleri tüketirken aşırıya kaçmamak, dengeli ve ölçülü tüketmek gerekir.

Probiyotik tüketemi de bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı

Ev yapımı turşu, yoğurt, kefir, peynir, elma sirkesi gibi probiyotik besinler bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde son derece faydalı oluyor. Omega-3' de bağışıklığı düzenleyici ve destekleyici özelliğe sahiptir.

Balıkta, cevizde, keten tohumunda, avokadoda ve sebzelerden semizotunda bolca bulunan omega-3, bağışıklık sistemine iyi geldiği gibi depresyon tedavisinde de kullanılıyor.

Haftada 2-3 gün balık tüketimi günlük omega-3 gereksinimini karşılayacaktır. Bağışıklık sistemi için son derece yararlı etkilere sahip olan bal ve pekmez, demir, kalsiyum, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum gibi minerallerden ve B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır ve bu yüzden de güçlü antiseptik, antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Sarımsak da içerdiği 'allicin' isimli antimikrobiyal madde sayesinde son derece yararlı etkilere sahiptir. Kan sulandırıcı etkiye sahip olan sarımsağın kanı sulandıran ilaçlarla birlikte alınmaması son derece önemlidir.