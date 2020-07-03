Karantina Kilolarında Kurtulmak İçin 10 Adım

Evde geçirdiğimiz bu günlerde birçoğumuz kaygı, stres ve depresyon gibi sorunlarla uğraşıyoruz.Özellikle ebeveynler hem çocuklarının bakımı ve eğitimiyle ilgilenirken hem de işlerini yürütmeye çalışıyor. Artan bu duygusal karmaşa birçok kişiyi duygusal yemeye doğru sürüklüyor, buzdolabının önünde durup bir şeyler yeme hissiyle mücadele ediyorlar. Duygusal yeme beraberinde fazla kiloları da getiriyor. Ruh halimiz kötüleştiğinde abur cubur yeme isteği, aslında daha da kötü hissetmemize neden olabiliyor.

Kafeini sınırlayın, şekerden kaçının

Sağlıklı bir diyete bağlı kalmak ve düzenli egzersiz yapmak, olumsuz duyguları yönetmenin yanı sıra kilo yönetimine de yardımcı oluyor. Ruh halini bozacak besinlerden uzak durmak bu noktada büyük önem taşıyor.

Doymuş yağ, şeker ve kafein içeriği yüksek olan besinler ile aşırı işlenmiş besinler ruh halini kötüleştiriyor. Bu çerçevede beslenme planınızı yapmak ve takip etmek faydalı olabilir. Ana öğünler ve ara öğünler için seçeneklerinizi listeleyebilirsiniz. Bu besinlerden kaçınmanız, duygularınızı kontrol etmenize destek sağlar.

Düzenli kahve tüketimi olan birçok insan için kafeini beslenme düzeninden tamamen çıkarmak zor olabilir. Ancak özellikle depresyon benzeri semptomlar yaşarken, kafeinli içecekleri ölçülü tüketmeniz gerekir. Kafein uyku düzenini bozabilir ve endişeli hissetmenize neden olabilir. Günlük kahve tüketiminizi 3-4 fincanla sınırlamaya çalışın.

Rafine şekerden kaçınmak da ruh halinize yardımcı olur. Şekerli besinler başlangıçta kendinizi daha enerjik hissettirebilir ama ruh halinizin bozulması uzun sürmez. Bunun yerine, kan şekerinizi eşit seviyede tutacak tam tahıllar gibi kompleks karbonhidratlar, farklı renklerdeki meyveler, havuç, salatalık gibi sebzeler, ceviz, fındık, badem gibi sert kabuklu yemişler gibi yiyeceklere sadık kalın.

Hem yağ tutucu hem doygunluk hissini artırıcı lif komplekslerinden destek alın

Evde kaldığımız süre boyunca aldığınız kilolar için litramin lif kompleksi içeren yağ tutuculara başvurabilirsiniz. Özellikle yağlı yiyeceklere karşı eğilimi olanlar için yağ tutucular iyi bir seçenek olabilir. Lif içeren yağ tutucular doygunluk hissini de uzatır. Yemeklerden hemen sonra bol su ile alınan bu tabletler kilo vermenizi ve kilonuzu korumayı kolaylaştırır.

Duygusal yemenin önüne geçmek isteyenlere öneriler:

Stresle başa çıkmanın yollarını bulun: Kitap okuyun, örgü örün, duygularınızı yazmayı deneyin, sevdiklerinizle konuşun.

Egzersiz yapın: Egzersiz rahatlatır, olumsuz duygularla baş etmenizi sağlar ve mutluluk hormonlarını destekler.

Meditasyon yapın: Nefes egzersizleri, yoga ve diğer rahatlama yöntemlerini deneyimleyebilirsiniz.

Beslenme günlüğü tutun: Ne yediğinizin ve ne zaman yediğinizin bir kaydını tutmak duygusal yeme yol açan tetikleyicileri belirlemenize yardımcı olabilir.

Sağlıklı beslendiğinizden emin olun: Yeterli ve dengeli beslendiğinizden, yeterli vitamin ve mineral aldığınızdan emin olun.

Suçlu besinleri evden uzaklaştırın: Duygusal yemeniz tetiklendiğinde tükettiğiniz hatalı besinleri evde bulundurmayın.

Dikkat dağınıklığını toparlayın: Televizyon veya bilgisayar karşısından bilinçsizce yemek yersiniz. Bu alanlardan uzaklaşın.

Olumlu düşünmeye çabalayın: İçinizde büyüyen olumsuz duyguları, olumlu duygularla değiştirmeyi çabalayın ve kendinizi sevin.