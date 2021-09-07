Karantina Bitmeden Test Yapılır Mı, Ne Zaman Yapılır?
"Koronavirüs ile ilgili en çok karşılaşılan sorulardan bir olan karantina bitmeden test yapılır mı konusunda araştırmalar devam ediyor. COVID-19 virüsü nedeniyle testleri pozitif çıkan ve karantina süreci başlayan hastaların ne zaman PCR testi yaptırması gerektiği merak konusu. İşte, Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinde karantina bitmeden test yapılmasıyla ilgili verdiği yanıt…"
COVID-19 virüsü için PCR testi yaptıran ve sonuçları pozitif çıkması nedeniyle evde karantina süreci başlayan hastalar, virüsü yenip yenmediklerini ne zaman anlayabilecekleri konusunda tereddüt yaşayabiliyorlar. Özellikle karantina bitmeden test yapılır mı sorusu Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde vatandaşların yanıt aradığı konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili bilgilendirmesi ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Karantina bitmeden test yapılır mı, ne zaman yapılır?
İzolasyon süresinin sonunda hastalara tekrar test önerilmemektedir. Ancak yapılmış ve pozitif saptanmış ise genel sağlık durumunuzun iyi olması durumunda ek bir tedavi uygulanmamaktadır. Ancak, şikayetleriniz artarak devam ediyorsa tekrar sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.
Karantina döneminde hangi semptomlarda hastaneye başvurulmalı?
Karantina dönemi boyunca evde kalan kişiler; solunumda güçlük, kalıcı ve geçmeyen göğüs ağrısı, sürekli uyku hali gibi durumlarda 112’yi arayarak en yakın sağlık kuruluşundan yardım istemelidir.