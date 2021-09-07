COVID-19 virüsü için PCR testi yaptıran ve sonuçları pozitif çıkması nedeniyle evde karantina süreci başlayan hastalar, virüsü yenip yenmediklerini ne zaman anlayabilecekleri konusunda tereddüt yaşayabiliyorlar. Özellikle karantina bitmeden test yapılır mı sorusu Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde vatandaşların yanıt aradığı konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili bilgilendirmesi ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Karantina bitmeden test yapılır mı, ne zaman yapılır?

İzolasyon süresinin sonunda hastalara tekrar test önerilmemektedir. Ancak yapılmış ve pozitif saptanmış ise genel sağlık durumunuzun iyi olması durumunda ek bir tedavi uygulanmamaktadır. Ancak, şikayetleriniz artarak devam ediyorsa tekrar sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

Karantina döneminde hangi semptomlarda hastaneye başvurulmalı?

Karantina dönemi boyunca evde kalan kişiler; solunumda güçlük, kalıcı ve geçmeyen göğüs ağrısı, sürekli uyku hali gibi durumlarda 112’yi arayarak en yakın sağlık kuruluşundan yardım istemelidir.