Karanfil Nasıl Yetişir? Karanfil Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Dünya genelinde en çok yetiştirilen çeşitlerinin başında Diantus Barbatus geliyor. Diğer karanfil türleri ise şu şekilde sıralanabilir: Çin Karanfili, Dianthus Alpinus, Büyük Çiçekli Yediveren Karanfil, Dianthus Langeanus ve Amerikan Karanfili.



Karanfil Nasıl Yetişir?



Öncelikli olarak karanfiller dikime kadar uygun ortam sıcaklığında bekletilmelidir. Bunun için özel soğuk hava depoları kullanılmalıdır. Bunun dışında dikim zamanını ve şartlarını doğrudan doğruya etkileyen belli başlı parametreler vardır. Tek yıllık yetiştiricilikte dört sıralı dikim sistemi tercih edilmektedir.



Yazın yapılan dikimlerde ise metrekare başına 35 - 40 adet karanfil dikilebilir. Sayının daha fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde istenen verim elde edilmez.



Karanfil yetiştiriciliğinde en önemli unsurlardan biri uç almaktır. Verimi arttırmak için hem tek hem de çift uç alma tekniklerinin kademeli olarak uygulanması gerekir. Karanfil dikilecek toprağın EC değeri mutlaka kontrol edilmeli. EC değeri ortalamanın altında olan topraklar karanfillerin gevşek dokulu olmasına neden olur.



Karanfil Nerede Yetiştir?



Karanfil, sadece süs bitkisi olarak değil ilaç yapımında da kullanılan bir çiçektir. Doğu Afrika ülkelerinin ekonomisinde önemli bir yer tutan karanfil en çok Kenya, Mozambik, Kamerun ve Ruanda'da yetiştiriliyor.



Avrupa'da en çok karanfil yetiştirilen ülkelerin başında ise laleleriyle ünlü olan Hollanda geliyor. Bunun dışında Kanada, Lüksemburg, İsrail, Belçika ve Fransa da karanfil yetiştiriciliğinde öncü olan ülkeler arasında yer almaktadır.



Karanfil Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



2018 yılına kadar Türkiye, karanfil çiçeklerini ithal ediyordu. Ancak iki yıl önce Karanfil Çeşit Geliştirme Projesi kapsamında yapılan sonuçlar olumlu sonuç verdi. Likya Kaya adı verilen yerli karanfil, şimdilik sadece Antalya'da yerleştiriliyor. Fakat çok kısa bir süre içerisinde farklı şehirlerde de karanfil yetiştirileceğinin haberi verildi.



Bununla birlikte, gelecek yıl, yaklaşık 40 çeşit karanfil üretip ihraç etme projesinin hayata geçmesi bekleniyor.



Karanfil En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Karanfil en çok ve en iyi seralarda yetiştirilmektedir. Özellikle bakım ve sulamanın yüksek teknoloji ekipmanlar ile yapıldığı seralar karanfil yetiştiriciliği için uygundur.