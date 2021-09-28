Karanfil çiğnemenin faydaları ve zararları nelerdir? Karanfil ne işe yarar, hangi hastalıklara iyi gelir?

Karanfil mutfak haricinde anestezik ya da iltihap önleyici fonksiyonları ile tıbbi amaçlar ile kullanılmaktadır. Tıbbi nitelikteki ilaçlar karanfilin kurutulmuş olan tomurcuklarından saplarından ve yapraklarından hazırlanmaktadır. Yüzyıllar süresince tıbbi tedavilerde kullanılmakta olan ve pek çok yararı bulunan, aynı zamanda doğal ilaç etkisi niteliği bulunan karanfil baharatının, sindirim sistemindeki sorunlardan başlayarak kansere karşı mücadele vermesine kadar pek çok yararı bulunmaktadır. Cildin yenilenmesinde, kemiklerin kuvvetlenmesinde, kansızlığın ya da aneminin azalmasında ve sağlık ile alakalı pek çok konu da karanfil büyük rol üstlenmektedir.



Karanfil Nedir?



Karanfil, yemeklerde ve çeşitli amaçlar için kullanılmakta olan bir bitki çeşididir. Karanfil bitkisinin en önemli özelliği dört mevsim yeşil kalmasıdır. Karanfil ağacının çiçekli tomurcuklarından elde edilebilen baharat esasen odunumsu siyah renkli olmaktadır ve güzel kokuludur. Ekşi ve acımsı bir tada sahiptir. Bununla beraber karanfil öğütülerek kullanılabildiği gibi ağızda çiğnenerek de kullanılmaktadır.



Karanfil Çiğnemenin Faydaları Nelerdir?



Karanfil çiğnemenin çok sayıda faydası bulunmaktadır. Bu faydalar şu şekilde ifade edilmektedir:

Karanfil çiğnemek özellikle boğaz ağrısına iyi geldiği gibi aynı zamanda soğuk algınlığının giderilmesine de yardımcı olmaktadır.

Karanfil bitkisini çiğnemek ve sonrasında da birkaç yudum su içmek mevcut ishalin durmasını sağlamaktadır.

Mide bulantısını büyük ölçüde hafifletmesine yardımcı olmaktadır.

Enerji vermektedir ve vücudun zinde tutulmasına destek olmaktadır.

Karanfilde yer alan öjenolun, antibakteriyel ve anestezik özellikler diş ağrısının dinmesine yarar sağlamaktadır.

Daha sağlıklı bir karaciğere sahip olmada yardımcı olmaktadır.

Karanfilin, vücut içerisinde insülin işlevi taşımasından dolayı şeker hastalığı gibi kan şekeri sorunları yaşamakta olan kişiler için doğal bir ilaçtır.

Karanfil Çiğnemenin Zararları Nelerdir?



Karanfil bitkisi bir baharat çeşididir ve her baharatta olduğu gibi az miktarlarda tüketilmelidir. Esasen dengeli ve daha sağlıklı beslenmenin yapı taşında her besin grubundan az fakat yeterli miktarda tüketme kuralı bulunmaktadır. En sağlıklı olan besin bile fazla düzeylerde tüketildiğinde farklı hastalıklara sebep olabilmektedir. Yapılan incelemelerde karanfilin aşırı düzeyde tüketiminin erkeklerde cinsel sorunlara sebep olabildiği gözlenmiştir. Bunun dışında aşırı düzeyde karanfil bitkisinin tüketilmesi kanın seyrelmesine sebebiyet vermektedir.



Karanfil çok yararlı bir baharat olmasına karşın aşırı düzeyde tüketiminin toksik bir etkiye yol açabileceği bilinmektedir. Bu sebepten dolayı uzmanlar karanfil bitkisinin kontrollü bir biçimde tüketilmesi önermektedir. Karanfil bitkisi kanın geç pıhtılaşmasına sebep olmaktadır. Bu durum da kanama riskini artırmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir ameliyattan ya da diş tedavisinden en az iki hafta önce karanfil kullanımı bırakılmalıdır.



Karanfil Ne İşe Yarar?



Karanfil, mutfaklarda kullanılmakta olan, antioksidan, mineral ve vitamin açısından zengin olan bir baharattır. Karanfilin sağlık açısından faydaları arasında sindirimin iyileştirilebilmesi, bakteriler ile mücadele, karaciğerin korunması, akciğer kanseri ile mücadele, kan şekerinin düzenlenmesi, bağışıklık sistemini geliştirmek, iltihap ile mücadele edilmesi, ağız sağlığının desteklenmesi, solunum yolu enfeksiyonunun tedavi edilmesi, baş ağrısını iyileştirmek, stresi düzeyini azaltmak, yaraların tedavi edilmesini sağlamak, genç cildin teşvik edilmesini sağlamak, akne tedavisi ve mide ülserlerini engellemek bulunmaktadır.



Karanfil Hangi Hastalıklara İyi Gelir?



Karanfil şu hastalıklara iyi gelmektedir:

Sindirim sağlığını korumaktadır.

Bakterileri önlemektedir.

Tümörü önlemektedir.

Karaciğeri korumaktadır.

Diyabeti kontrol altında tutmaktadır.

Kemikleri güçlendirmektedir ve korumaktadır.

Genlerde mutasyonu önlemektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.