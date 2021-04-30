Karanfil Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Karanfil Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Karanfil çiçeği, insan sağlığına büyük fayda sağlayan bitkiler arasındadır. 80’den fazla çeşidi ile her mevsime uyum gösterebilir.

Karanfil Çiçeği Nedir?

Karanfil Çiçeği, karanfilgiller familyasına ait olan özellikle kırmızı, beyaz ve pembe renklerinde çiçeklerdir. Sera çiçeği olmasından dolayı her mevsim yetiştirilebilir. Karanfil çiçeğinin 80'den fazla çeşidi ve 2000'e yakın türü bulunmaktadır. Ana vatanı Kuzey Afrika ve Güney Afrika'dır. Bazı türleri ise Kuzey Amerika'nın kutup bölgesinde bulunur.

Karanfil Çiçeği Özellikleri Nelerdir?

Karanfil çiçeği görünümü açısından oldukça hoş bir yapıya sahiptir. Ayrıca kokusu da keskin ve güzeldir. Sene içerisinde iki kez çiçek verir. Türlerine göre görünümü değişmektedir. İnce saçaklı taç yaprakları vardır. Yaprakların konumu zıt, basit ve yoğundur. Otsu ve çok yıllık bir çiçektir. Kokusu yoğun olan karanfil çiçekleri genellikle ılıman havaları sevmektedir. Boyları 20 ile 40 cm arasında değişir. Fakat saksı içerisinde yetişen karanfil çiçeklerinin boyu ancak 10 cm'e ulaşabilir. Dallarının ucunda tek ya da toplu halde çiçekler tomurcuklanır. Çiçekleri fırfırlı ve beş yapraklıdır.

Karanfil Çiçeği Nasıl Ekilir?

Karanfil çiçeği ekiminde yetişeceği toprak her türden olabilir. Fakat toprağın asit seviyesi çok önemlidir. Toprağın asit oranı H seviyesi 5.5'ten yüksek olmalıdır. Humus oranı arttırıldığında ise daha verimli çiçek açacaktır. Ekim işlemi gerçekleştirildikten sonra bitki gölgelik bir alana konumlandırılmalıdır. Evde yetiştirilen karanfillerde yan sürgünlerle ayrılarak ve kökten çoğaltılabilir. Bunun için bitki tamamen saksıdan çıkarılır. Köklerinden sürgünler ayrılır ve farklı saksılara dikilir.

Karanfil Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Karanfil çiçeği zor bakım isteyen bir bitki türü değildir. Özellikle açık ve ferah alanlarda yetiştirilir. Fakat evlerde de yetişmeye uygundur. Gün içerisinde en az 5 saat kadar güneş ışığı görmelidir. Güneş ışığı çiçeğin büyümesinde etkili rol oynar. Tabi bunun yanı sıra sıcaklığa çok maruz kalmamalıdır.

Çiçek sulanırken nem gereksinimi göz önünde bulundurulmalıdır. Toprak çok sulu ya da nemli ise sulama ertelenmelidir. Bazı zamanlarda yapraklarına hafif su değdirilmelidir. Püskürtme yöntemi en ideal ıslatma şeklidir. Sıcaklığı her daim aynı seviyede kalırsa çiçekler doğrudan etkilenecektir. Yaz ayrında 18 ile 22 derece, kış aylarında da 10 ile 15 derece sıcaklık idealdir.

Karanfil Çiçeği Nasıl Çoğalır?

Karanfil çiçekleri genellikle seralarda üretilir. Üreme işlemi ise ya çelikle ya da fide yoluyla çoğaltılır. İki yıllık ya da çok yıllık bitkiler gibi yetiştirilmektedir.

Karanfil Çiçeği Anlamı

Karanfil çiçeklerinin anlamları renklerine göre değişmektedir. Beyaz karanfil temizliği ve saflığı simgeler. Pembe ise masumiyet ve sevgi anlamlarına gelir. Kırmızı karanfil de aşkın en güzel sembollerinden biridir. Kişilerin statüsüne göre farklı renklerde karanfil hediye etmek sevginin ve değerin en güzel göstergesidir.

Karanfil çiçeklerinin kültürel önemi oldukça yüksektir. Pek çok yazara, ressama ve şaire esin kaynağı olmuştur. Beyaz karanfil 1904 yılında Amerika Başkanı olan William McKinley’in onuruna resmi eyalet çiçeği olarak kabul edilmiştir.

Karanfil Çiçeği Latincesi

Karanfil çiçeğinin bilimsel Latince ası Dianthus Caryophyllus'dur.

Karanfil Çiçeği Faydaları

Karanfil çiçeği özellikle Asya bölgelerinde oldukça popülerdir. Pek çok kişi faydalarını bilerek alternatif tıpta kullanmaktadır. Karanfil çiçeğinin faydaları ise;

l Sindirim sistemi problemlerini ortadan kaldırır,

l Bakterilerin idrar yolu ile atılmasını sağlar,

l Cildi yenileme özelliğine sahiptir,

l Kalsiyum ve potasyum bakımından zengindir. Bu yüzden kemiklerin güçlenmesinde etkin rol oynar,

l Karanfil çiçeğinin suyu diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir,

l Özellikle akciğer kanserinin ilk evrelerinde etkilidir,

l Hafızayı güçlendirir,

l Cinsel isteği arttırır,

l Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur,

l Strese ve yorgunluğa iyi gelir,

l Mide bulantısını ve kusmayı engeller,

l Akne ve sivilceleri temizler,

l Üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Ayrıca Karanfil çiçeğinin uyuşturma etkisi oldukça yüksektir. Diş ve baş ağrılarında, ağda yapmadan önce karanfil yağı kullanılır.

Karanfil Çiçeği Hikayesi

Rönesans efsanesine göre Karanfil çiçeği Diana’nın bir hevesinden doğmuştur. Sıradan bir çobana aşık olan Diana, bekaretine bağlı kalmalıdır. Fakat diğer kadınlarda bu yağız delikanlıdan etkilenmektedir. Diana kadınların çobana olan hayranlığını görmemek için gözlerini oyup yerinden çıkartmıştır. Attığı yerde iki beyaz karanfil filizlenmiştir.

Hıristiyan efsanesine göre Meryem ana, oğlunun yani Hz. İsa'nın çarmıha gerilmiş halde olduğunu gördüğünde ağlamaya başlar. Gözyaşları ise düştüğü yerlerde beyaz karanfillere dönüşür.