Karanfil Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Karanfil Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Karanfil ağacı Mersingiller familyasına aittir. Yağmurlu sıcak yaz aylarında yetiştirilen karanfil ağacı Türkiye içinde seralarda ve evlerde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir.

Karanfil Ağacı Nedir? Karanfil Ağacı Hakkında Bilgi

Karanfil ağacı hoş kokulu ve uzun ömürlü bir ağaçtır. Mersingiller familyasına ait olan karanfil ağacı yağmurlu ve sıcak aylarda yetişmeyi seven bir bitkidir. Özellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yetişen karanfil ağacının boyu yaklaşık 10 ve ya 20 metreye kadar uzayabilir. Eliptik ve geniş mızrak kenarlı yaprakları olan karanfil ağacı çiçeklerinin sap uzunda demet şeklinde bölümler vardır. 10- 15 adet demetin bir arada bulunduğu karanfil ağaçlarında çiçekler beyaz, pembe ve sarı renklerdedir. Anayurdu Endonezya olan karanfil ağacı Türkiye genelinde de yetişmektedir.

Karanfil Ağacı Latince İsmi

Türkiye genelinde çok fazla yetişen karanfil ağacının Latince ismi Syzgium aromaticum olarak bilinmektedir. Dünyanın en yaşlı karanfil ağacı ise Endonezya'da bulunmaktadır. Çoğu zaman baharat olarak kullanılan karanfilin benzersiz ve kendine has bir aroması bulunmaktadır. Endonezya kökenli olan karanfil ağacı Güney Asya'da da çok fazla yetiştirilmektedir.

Karanfil Ağacı Özellikleri

Çok yıllık bitkiler arasında gösterilen karanfil ağacı Türkiye genelinde çok fazla yetiştiriliyor. Şerit şeklinde ve uzun sivri uçlu yaprakları bulunan karanfil ağacında yapraklar yaklaşık 1 ve 4 mm genişliğinde oluyor. Kırmızı renkli ve dişli yaprakları olan karanfil ağacı yaklaşık 3 metreye kadar da uzayabiliyor. Karanfil ağacı özellikle Ege bölgesinde yetişiyor.

Karanfil Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Karanfil ağacı günümüzde seralarda ve evlerde de yetiştirilebiliyor. Evlerde küçük saksılarda yetiştirilen karanfil ağaçları büyüdüklerinde sera ve ya bahçeye de konumlabiliyor. Karanfil ağacı dikilip yetiştirilirken çok dikkatli ve özenli davranmak gerekiyor.

Karanfil Ağacı Nerede Yetişir?

Endonezya kökenli bir ağaç olan karanfil ağacı çoğunlukla Güney Asya ve Afrika kıtasında da yetişiyor. Hint Okyanusu etrafındaki adalarda da yetişen karanfil ağacı Türkiye genelinde Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yetiştiriliyor. Özellikle Antalya ve Mersin illerinde yetiştirilen karanfil ağacı hoş kokuludur.

Karanfil Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Karanfil ağacının yetiştirilmesinde çok dikkat edilmelidir. Anayurdu Endonezya olan karanfil ağaçları çok dikkatli bir şekilde yetiştirilmelidir. Özellikle solmaya başlayan karanfil çiçekleri zaman kaybetmeden kesilmelidir. Bu çiçekler kesildikten sonra yeni çiçeklerin gelişmesine imkan sağlanır. Aksi halde karanfil çiçeği de gelişim göstermez. Böylelikle karanfil çiçekleri de açmaz. Karanfil ağacının genel olarak budanması için ilkbaharda uzayan sapların da dikkatli bir şekilde uygun olarak kesilmesi gerekir.

Karanfil Ağacı Yaprak Döker mi?

Çok yıllık bitkiler arasında gösterilen karanfil ağacı genel olarak kış aylarında yaprak döker. İlkbahar aylarında açmaya başlayan karanfil ağacı Mayıs ve Eylül ayları arasında çiçek açtığı döneme girmektedir. Bu şekilde karanfil ağacı da gelişim gösterir.

Karanfil Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Karanfil ağacı genellikle yağmurlu ve sıcak havalarda yetişir. Özel bir bakım gerektirmeyen karanfil ağacının bulunduğu alanı ve iklimi sevmesi gerekir. Aksi takdirde karanfil ağacı gelişimini de yeterince tamamlayamaz.

Karanfil Ağacı Faydaları Nelerdir?

Karanfil ağacından elde edilen karanfillerin sağlık açısından yararları saymakla bitmez. Buna göre karanfil tüketimi diş ve diş eti ağrılarını yok etmeye yardımcı olur. Bakteri ile mücadelede de karanfil tüketilmelidir. Karanfil iltihap ve ağız yaraları ile de mücadele eder. Akciğer kanserine karşı karanfil tüketilmesi gerekir. Baş ağrısını dindirmek ve solunum yolu tıkanıklıklarını açmak için de karanfil yağından faydalanılır.

Karanfil Ağacı Hastalıkları Neler

Karanfil ağaçları kendiliğinden de yetişebilen ağaçlar olduğu için çeşitli hastalıklara rastlanmaz. Bunun için de karanfil ağacının toprağını ve iklim şartlarını sevmesi çok önem taşımaktadır.

Karanfil Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Karanfil Ağacı Kullanım Alanları

Karanfil ağacından elde edilen bitkiler genel olarak çiğnenerek tüketilebilir. Bunun yanı sıra karanfil yağları da baş ağrılarını gidermek ve aromatik kokusunun çıkması için kullanılır. Karanfil çayı ise bağışıklık sistemini de güçlendirmesi ile bilinir.