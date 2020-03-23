Karamel Kahve Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Karamel kahve saç; sıcak tonlara sahip, kumral renk üzerine altın ve bakır işlenmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Oldukça göz alıcı bir renk olan karamel kahve, genellikle yaz aylarında ön plana çıkmaktadır.

Karamel kahve saç rengi kimlere yakışır?

Karamel tonları, tüm cilt renkleriyle uyum sağlayabilen bir renk skalasına sahiptir. Kahve tonu ise bu renk grubu altında herkese yakışması ile tanınmaktadır. Ancak siyah saçların bu tona getirilebilmesi için ekstra işlemler yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, karamel kahve saç rengi genellikle sarışın ya da kumral saçların üzerine uygulanabilmektedir.

Karamel kahve saç rengi, evde tek başına ulaşılabilecek tonlar arsında yer almaktadır. Saçlarınız sarı veya kumral tonlara sahipse, bir kutu boya ile karamel kahveye rahatlıkla dönüştürebilirsiniz. Ancak daha koyu renkteki saç tonlarının, boya işleminden önce açılması gerekmektedir.

Karamel kahve saç rengi akar mı?

Her saç boyasında olduğu gibi, karamel kahve saç rengi de zamanla akma eğilimi göstermektedir. Ancak, kendi orijinal saç rengi de karamel tonlarında olanlar için bu akma oldukça yavaş ilerlemektedir. Karamel kahve saç renginde akmayı ertelemek için bazı saç bakım uygulamalarından yardım alınabilmektedir. Bu kapsamda boya yıkanırken, köpürmeyen şampuanları kullanmak oldukça faydalı kabul edilmektedir. Sülfat barındırmayan bu şampuanlar sayesinde saç rengi daha uzun süre akmadan durabilmektedir.

Karamel kahve saç rengi bakımı nasıl yapılır?

Karamel kahve saç rengi, ışıltılı ve parlak yapısı nedeniyle oldukça beğenilmektedir. Boyanın canlılığı ilerleyen zamanlarda yapısını giderek kaybettiği için, boya işleminden sonra bazı bakım önerilerine uyulması gerekmektedir.

Saçlarınızı karamel kahveye boyadıktan sonra uygun saç bakım kremlerini kullanmanız hem boyanın ömrünü uzatacak hem de saçlarınızın canlılığını korumaya yardımcı olacaktır. Boyalı saçlar için özel üretilen şampuanları kullanmak da karamel kahve saç rengini korumaya yardımcı olmaktadır.