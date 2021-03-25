Karadut Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Karadut Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgİ

Karadut ağacı uzun ömürlü ağaç türlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla uzun yıllar geçse dahi mahsul vermeye devam ederler. Karadut ağaçları bundan dolayı tarım arazilerinde yetiştirilmektedir.

Karadut Ağacı Nedir? Karadut Ağacı Hakkında Bilgi

Dutgiller familyasına mensup olan bir ağaç türüdür. Karadut meyvesini verir. Türkiye'de de önemli bir karadut üretimi yapılmaktadır. İki çenekliler ailesine mensup olan bir ağaç türüdür. Karadut pek çok alanda kullanılmaktadır. Özellikle Türkiye'de meyve üretiminde önemli bir pay sahibidir. Karadut ağacı huzur ve bereketin sembolü olarak lanse edilmektedir. Karadut ağaç türlerinin bazıları uzun yaşlarına rağmen hala meyve vermeye devam etmektedir. Bu da bu ağacın yetiştirilme olasılığını iyice arttırmaktadır.

Karadut Ağacı Latince İsmi

Karadut ağacının Latince ismi Morus Nigra'dır.

Karadut Ağacı Özellikleri

- Karadut ağacının yaprakları 10 ila 20 santimetre aralığındadır.

- Karadut ağacının yaprak genişliği ise 6 ila 10 santimetrededir.

- Yaprakların alt tarafı tüylü üst tarafı ise tüysüzdür.

- Yapraklarının tüyleri oldukça serttir.

- Yılda yaklaşık olarak 10 metre büyüyebilen ve hızlı büyüyen bir ağaç türüdür.

- Karadut ağacı 30 metreye ulaşabilir. 30 metreye ulaştıktan sonra tam olarak olgunlaşmış bir ağaç denilebilir.

- Sıcak iklim kuşağını seven bir ağaçtır.

- Karadut ağacının birçok türü bulunmaktadır.

Karadut Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Karadut ağacının dikim zamanı diğer dut ağaçlarından farksızdır. Dolayısıyla kış aylarında dikilmesi uygun olarak görülür. Karadut ağaçlarının dikim zamanı genellikle kasım ayından itibaren başlar. Kasım ayından başlayan dikimler nisan ayının sonuna kadar uzayabilir. Karadut ağacını dikmek için yazın uygun koşullar oluşmaz.

Karadut Ağacı Nerede Yetişir?

Karadut ağacı ülkemizde yetişmektedir. Ülkemizin dışında ise yurt dışında da oldukça fazla yetişir. Ülkemizde Akdeniz bölgesi başta olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinde de karadut ağacı yetiştiriciliği yaygındır. Karadut ağacı bundan dolayı oldukça fazla tercih edilir. Türkiye dışında ise sıcak bölgeler olan Kuzey Afrika'da yine yetişmektedir. Onun dışında ise Orta Doğu ülkeleri, İran ve İsrail gibi ülkelerde yine karadut ağacının yetiştiriciliği yaygındır.

Karadut Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Dut ağacı dilerseniz saksıda dilerseniz de toprakta yetiştirmeniz mümkündür. Karadut ağacını yetiştirmek için öncelikle bakımına çok özen göstermeniz gerekmektedir. Bakımına özen göstermediğiniz durumda karadut ağacı istenilen meyveyi vermez. Vermediği gibi de kolay hastalanabilir. Onun dışında karadut ağacını yetiştirmek son derecede kolaydır. Ülkemiz iklim şartları bu ağacı yetiştirmeye oldukça müsaittir. Karadut ağacını yetiştirmek için özellikle bir toprak seçmenize gerek yoktur. Her türlü toprakta yetişme özelliğine sahip bir ağaçtır. Özellikle karadut ağacı tınılı topraklarda daha hızlı bir şekilde büyür.

Karadut ağacını yetiştirirken toprağın pH seviyesini de 6-7 arasında tutmanız önem arz eder. Eğer taban seviyesi su yüksekliği büyük olan yerlerde karadut ağacı yetiştirecekseniz bu durum tavsiye edilmez.

Karadut Ağacı Yaprak Döker mi?

Karadut ağacı hem meyvesini hem de yapraklarını dökmektedir.

Karadut Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Karadut ağacı meyve vermeye başladığı zamanlarda mutlaka toplamanız gerekmektedir. Toplamadığınız durumlarda meyvelerini yere döker ve buralarda sürekli olarak sinekler uçuşmaya başlar. Bu da ağacın hastalanmasına neden olur. Karadut ağacının bakımında dikkat edilecek bir diğer durum ise toprağın ph seviyesidir.

Karadut Ağacı Faydaları Nelerdir?

Karadut ağacı yapraklarını düzenli olarak tüketmeniz durumunda kalp krizi gibi hastalıklara yakalanma şansınız düşer. Kalp dostu olarak bilinen karadutun bol bol tüketilmesi de önerilir.

Karadut Ağacı Hastalıkları Neler?

- Kök Çürüğü

- Kök Kanseri

- Kurtçuk

Karadut Ağacı Ne İşe Yarar ve Nelerde Kullanılır? Karadut Ağacı Kullanım Alanları

Bahçelerde en çok yetiştirilen ağaç türü karadut ağacıdır. İpek böcekleri yetiştiriciliğinde de yine karadut ağacı kullanılmaktadır.