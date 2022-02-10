Karaciğer ağrısı belirtileri nelerdir, neden olur? Ağrı nerelere vurur?

Karaciğer hakkında iyi bir haber, onun sadece işlevsellik açısından değil, muhtemelen vücuttaki en çok yönlü organ olmasıdır. Karaciğeriniz orta derecede, hatta kritik derecede hasta olabilir ve birçok durumda kendini toparlayabilir.

Karaciğer Ağrısı Belirtileri Nelerdir?

Ağrının ötesinde, sağlık uzmanınıza bildirebilmeniz için aramanız gereken karaciğer hastalığının başka belirleyici belirteçleri vardır. Bunlardan bazıları;

Sarılık (cildin veya gözlerin sararması),

Kolay morarma,

Ekstremitelerin şişmesi,

Soluk veya katran renkli dışkı,

Şişmiş veya şişmiş mide,

Koyu idrar,

Kronik yorgunluk,

Mide bulantısı ve kusma,

Kaşınan cilt,

İştah kaybıdır.

Birçok gastrointestinal sorun biraz belirsiz olabilir ve birçok anlama gelebilir, ancak bu semptomların birçoğu doğrudan karaciğer sorunlarına, özellikle sarılık, soluk dışkı ve şişmiş bir mideye işaret eder. Bu belirtilerden herhangi biriyle birlikte karaciğer veya karın ağrınız varsa, derhal doktorunuza görünmelisiniz.

Karaciğer Ağrısı Neden Olur?

Karaciğer ağrısı ve karaciğer hastalığı iki farklı şeydir, ancak karaciğer hastalığına ağrı eşlik edebilir (ve çoğu durumda olacaktır). En yaygın olanı aşırı alkol tüketimine bağlı olan karaciğer hastalıklarının altında yatan birçok farklı neden vardır. Bir gece ağır içmenin karaciğer ağrısına neden olması olası değildir. Baş ağrısı veya mide bulantısı gibi durumlara neden olması daha olasıdır. Alkolle ilgili karaciğer sorunları genellikle yıllarca içtikten sonra aşırı tüketimin sonucudur. Bununla birlikte, tüm karaciğer sorunları etanole bağlı değildir. Bazıları (alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı veya NAFLD gibi) genetiktir.

Herhangi bir tür karaciğer ağrısı muhtemelen bir tür karaciğer hastalığına bağlı olacaktır. Karaciğerin birçok farklı koşul türünden muazzam bir şekilde iyileşebileceğini de bilmek gerekiyor. En yaygın neden, karaciğer tahrişi ve hastalığının spesifik olmayan bir tanımı olan aşırı alkol tüketimidir. Bu, karaciğer yağlanması veya yüksek karaciğer enzimlerini (her ikisi de bir hastanın alkolü bıraktıktan sonra iyileştirebileceği) veya diğer karaciğer problemlerini tanımlayabilir. Bu, karaciğerde skar oluşturan sirozu tanımlar.

Alkol sirozun bir numaralı nedeni olsa da, bu durum karaciğerin etanol kesildikten sonra bile iyileşemediği, geri dönüşü olmayan ve ölümcül bir karaciğer hastalığıdır. Dolayısıyla, "aşırı alkol tüketimi" terimi kullanıldığında, bu, yaşam tarzı değişiklikleriyle kolayca tedavi edilebilen minör karaciğer hastalığı veya minör karaciğer hasarı anlamına gelir. Ayrıca;

Hepatit (her türlü)

Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD)

Siroz

Reye Sendromu

Karaciğer kanseri

hemokromatoz hastalıklarının da habercisi olabilir.

Karaciğer hastalığını önlemek için yapabileceğiniz birkaç şey var. Bilim, erkekler ve kadınlar arasındaki günlük ve haftalık içme seviyeleri konusunda biraz farklı bir tutum sergiler. Genel olarak konuşursak, karaciğer problemlerini önlemek ve iyi karaciğer fonksiyonunu teşvik etmek için günlük seviye kadınlar için kabaca iki içki ve erkekler için üç içkidir. Sağlıklı bir diyet yemek ve bol miktarda egzersiz yapmak da sağlıklı bir karaciğere sahip olmak için çok önemlidir. Alkol tüketimine ek olarak, obezite de karaciğer hastalığına bağlanmıştır.

Ağrı Nerelere Vurur?

Karaciğer ağrısını asla göz ardı etmemelisiniz. Mide gribi olduğunda mide krampları veya soğuk algınlığı olduğunda baş ağrısı gibi iyi huylu bir nedeni olan bir şey değildir. Karaciğer bölgesinde belirgin bir ağrı yaşıyorsanız, hemen bir doktordan yardım almalısınız. Çoğu zaman, karaciğer hastalığı semptomları, hastalık ilerleyene kadar ortaya çıkmaz, bu nedenle hemen kontrol edilmesi zorunludur. Karaciğer ağrısının genellikle sağ omuz ağrısı veya sırt ağrısı ile karıştırıldığını belirtmek önemlidir. Kör ve zonklayıcı olabilir veya keskin ve bıçaklayıcı olabilir.