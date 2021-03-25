Karaçam Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Karaçam Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Çam ağacının birden fazla türü bulunmaktadır. Karaçam ise bu türlerden bir tanesidir. Türkiye’de yetişen beş türden bir tanesi de karaçam ağacıdır.

Karaçam Ağacı Nedir?

Çam ağaçları dünyanın her yerinde yetişebilen ağaç türlerindendir. Dünya üzerinde yaklaşık yüz adet çam türü bulunmaktadır. Türkiye’de ise 5 çeşit çam ağacı bulunur. Bunlar Halep çamı, İran çamı, Kızılçam, Sarıçam ve Karaçam olarak ayrılır. Karaçam tüm toprak türlerine uyum sağlayabilen ve oldukça dayanıklı bir ağaç türüdür.

Karaçam ağacı dört mevsim yapraklarını dökmez ve aynı yeşil görüntüsünü korur. Karaçamlar oldukça uzun ömürlüdür. Hatta bazıları 1000 yıla yakın bile yaşayabilmektedir. Hava değişimlerine ve zor iklim koşullarına karşı oldukça dayanıklıdırlar. Kuraklıktan etkilenmezler.

Karaçam Ağacı Özellikleri

Karaçam ağaçları Türkiye’de çok geniş bir alana yayılmıştır. Yaklaşık 3.500.000 hektar karaçam ormanı bulunur. Karaçam diğer tüm çam ağaçlarından yapı olarak ayrılmaktadır. Gövdesi ve dal kısımları diğer çam ağaçlarından daha kalındır. İğne şeklinde olan yaprakları ise koyu yeşil bir renge sahiptir. Ayrıca kabukları gri renkte ve çatlak yapıdadır.

Karaçam Ağacı Nerede Yetişir?

Karaçam Türkiye’de çok geniş bir alana yayılmış olan çam ağacı türüdür. 4 milyona yakın karaçam ormanı vardır. Anadolu’nun batı bölümlerinde, orta ve kuzey Anadolu’da ve Trakya bölgesinde geniş bir alanı kaplar. Karaçam ağacı yapı olarak hem kurak iklimlerde hem de rutubetli iklimlerde yetişebilmektedir.

Karaçam Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

Karaçam ağacı pek çok yerde rahatlıkla yetişebilen bir ağaç türüdür. Yetiştirilmesi de oldukça kolaydır. Ağacın yetiştirilmesi sırasında aşılama yöntemi ya da tohum yöntemi kullanılabilir. Karaçam tohum olarak ekilirken soğuklama denen dönemi atlatırsa daha iyi olur. Eğer soğuklama dönemi atlatılmazsa filizlenme süresi uzun olabilir. Karaçam kozalaklarının içinde bulunan tohumlar ekilerek çam ağacı yetişir.

Ekim öncesinde çam ağaçlarının tohumlarının 1 gün süreyle suda durması gerekir. Bu durumda çimlenme daha kolay gerçekleşecektir. Daha sonra tohumlar saksılara dikilir. Saksının boyutuna dikkat edilmelidir. Bu nedenle derin saksılar seçilmelidir.

Ekim sırasında normal toprak ile birlikte killi toprakta kullanılmalıdır. Ayrıca hayvan gübresi de eklenmelidir. Tohum ekim sırasında çok derine ekilirse filizlenme konusunda sorun olabilir. Ekim sonrası çok olmamak kaydıyla sulama yapılır.

Karaçam ağacı çok sulamaya ihtiyaç duyan bir ağaç değildir. Karaçam ağaçlarının boyu 40 metreye kadar uzayabilmektedir. Ağaçların yaşı ilerledikçe gövdelerinde derin çatlaklar oluşur. Ayrıca kalın kabukları vardır. Kozalakları bulunan bu ağacın, kozalak yapısı simetriktir. Ayrıca kozalakların sapları son derece kısadır. Kozalak boyu 5 cm kadardır.

Karaçam Ağacı Bakımı

Karaçam ağacı bakımı çok kolay olan bir ağaç türüdür. Fazla sulama ihtiyacı yoktur. Çok fazla toprak seçimi yapmaz. Ayrıca pek çok hava koşuluna karşı direnci oldukça yüksektir. Çam tohumu ekildikten sonra az miktarda sulanır. Sulama yapılırken hızlı bir şekilde olmamasına dikkat etmek gerekir. Tohum ekildikten sonra ise güneş gören bir ortama bırakılmalıdır. Yerini sık sık değiştirmemek gerekir.

Karaçam ağacı ilk dönemlerinde hızlı büyürken ileri dönemlerde biraz daha yavaşlayacaktır. 30 yaşlarında ise en fazla büyüme dönemini yaşamaktadır. Ağaç diğer çamlara oranla gölgeye dayanıklıdır. Toprak konusunda çok fazla seçici değildir. Rutubetli olması daha iyi olacaktır. Ph’ı ise 5,5-7,5 arasında olursa daha ideal olabilir.

Karaçam ağacının kozalakları 20 yaşlarında başlar ve tohum 3 yılda bir tekrar eder. Tohum oluşumundan sonra ise ekim başı olgunlaşma olur. Olgunlaşan tohum ise aralıktan itibaren kozalak kısmından ayrılır ve dökülür.

Karaçam Ağacı Faydaları

Karaçam ağacın en büyük özelliği dayanıklı olmasıdır. Tüm topraklarda rahatlıkla yetişebilir ve uyum sağlama özelliği vardır. Ağacın faydaları ise şunlardır;

- Dört mevsim yapraklarını dökmez ve bu durum peyzaj açısından oldukça iyi bir avantajdır

- Uzun ömürlüdür ve doğada uzun süre yaşar

- Birçok ahşap eşyanın yapımında kullanılır. Teknolojik açısından kullanılabilecek kaliteli bir ağaç yapısına sahiptir.

- Gövdesinden reçine elde edilir.

- Dökülen kozalaklar yakacak olabilir.

- Kozalakların içinde çam tohumları vardır.

- Reçinesi kullanılır.

- Parfüm yapımında kullanılır.

- Çevre kirliliğini önler ve şehirlerin kirliliğini emer.

- Şehirlerdeki tozun çok büyük kısmını emer ve çevre kirliliğini önler.