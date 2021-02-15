Karabiber Nasıl Yetişir? Karabiber Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Metabolizmayı güçlendiren karabiber, pek çok hastalığa şifa olan bir baharattır. Neredeyse 4 bin yıldır tüketilmekte olan karabiberin popülaritesi Orta Çağ döneminde tavan yapmıştır.

Karabiber Nasıl Yetişir?

Karabiber, çiçekli bitkilerden olan Piperaceae ailesine ait bitkilerin kurutulan meyvelerinin toz şekline getirilerek kullanılan bir baharattır. Güneydoğu Asya bu baharatın kökenidir ancak tüm sıcak iklimlerde karabiber yetiştirilebilir.

Karabiber elde edilen bitkinin küre şeklinde, eriğe benzeyen meyveleri vardır, kabuğunun iç kısmı serttir dış kısmı ise etlidir. Eğer bu meyveler olgunlaşmadan önce toplanarak kurutulursa karabiber, olgunlaştıktan sonra toplanıp kabukları soyularak kurutulursa beyaz biber elde edilir. Her iki çeşidi de baharat olarak kullanılır.

Çok yıllık odunsu bir asma bitki olan karabiber bitkisinin 4 metreye kadar boyları uzayabilir. 3-6 cm eninde ve 5-10 cm uzunluğunda yapraklara sahiptir. Ana vatanı Güneydoğu Asya'dır. Çok sulu olmayan çok da kuru olmayan ve iyi drenaj edilmiş organik topraklarda yetişir. Asmalar denizden seviyesinden çok yüksekte olan alanlarda pekiyi yetişmezler. Yanlarında ki komşu ağaçlara ya da çıtalara sarılırlar. Karabiber bitkisi yılda 2 kere sürgün verir. Genç bitkiler ilk 3 sene özellikle her gün kuru topraklarda ve kurak iklimlerde sulanma ihtiyacı duyar. Meyve vermeye 4. ve 5. yıldan itibaren başlar. 7 yıl boyunca tipik olarak meyve verir.

Karabiber Bitkisi Türkiye'de Nerede Yetişir?

Kısa boylu olan bu bitki türünün sadece küre biçimli taneleri tüketilirken, dalları veya yaprakları tüketilmez. Anadolu’da şifa için geleneksel alternatif tıpta ve lezzet için Türk mutfağında sürekli kullanılan bir bitkidir.

En çok Hint yarımadası ve Amerika’nın ekvator bölgesinde yetiştirilen karabiber bitkisine; iklimi sıcak olan Malezya, Endonezya, Brezilya ve Batı Afrika bölgelerinde de rastlanabilir. Duvara tırmanarak büyüyen bu bitki bir sarmaşık türüdür. Subtropik bir bitki olan karabiber, kurutulup öğütülerek sofralarda yerini alır. Türkiye topraklarında Antalya ve diğer Akdeniz şehirlerinde sınırlı bir şekilde üretimi bulunur. Karabiber genellikle yurt dışından ülkemize ithal edilir.

Karabiber Sofralarımıza Nasıl Geliyor?

Özü tek bir meyveden gelen karabiberin işlenmesine göre çeşitleri bulunmaktadır. Meyveler henüz yeşilken toplanırsa güneşle birlikte kurudukça siyahlaşmakta ve karabibere dönüşmektedir. Karabiber kabuğu ayıklandığı takdirde beyaz bibere dönüşmektedir. Eğer yeşilken toplanan bu meyveler şok ile kurutulursa rengini koruyarak yeşil bibere dönüşmektedir. Kızardığında toplanan biberler kurutulduğunda ise kırmızıbiber olmaktadır.