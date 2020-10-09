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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Kara Delik Nedir? Karadeliklerin Birleşmesi Ne Anlama Geliyor?
Astro Gündem

Kara Delik Nedir? Karadeliklerin Birleşmesi Ne Anlama Geliyor?

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Kara Delik Nedir? Karadeliklerin Birleşmesi Ne Anlama Geliyor?
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"Geçtiğimiz günlerde iki adet kara deliğin birleşimi, bilim dünyası başta olmak üzere dünya gündemini bir hayli meşgul etmişti. Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk ve Hürriyet Bilim Yazarı Sinan Aliş, iki karadeliğin birleşmesinin ne anlama geldiğinden bahsettiler..."

Kara Deliklerin Birleşmesi Ne Anlama Geliyor?Geçtiğimiz günlerde iki adet kara deliğin birleşimi, bilim dünyası başta olmak üzere dünya gündemini bir hayli meşgul etmişti. Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk ve Hürriyet Bilim Yazarı Sinan Aliş, iki karadeliğin birleşmesinin ne anlama geldiğinden bahsettiler...
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