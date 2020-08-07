Kaplan Gözü Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Kaplan Gözü Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Eski zamanlardan günümüze Şamanlar, Kızılderililer ve Budistler tarafından kötü enerjilerden korunmak amacı ile kullanılan taşlardan biridir. İnsan bedenine şifa verdiği düşünülmektedir. Bu taşın, fizyolojik ve psikolojik etkileri saymakla bitmemektedir.

Kaplan Gözü Taşı Nedir?

Mineral klasmanı bakımından kuvars kategorisinde göze çarpan bir taştır. Mavi asbest diye bilinen krosidolit liflerince oluşturulan doğal taşlardır. Doğal halinde dahi canlı ve parlak bir renkte bulunmaktadır. Pek çok değişik aksesuar türünde sıklıkla kullanımına rastlanmaktadır.

Kaplan Gözü Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Kaplan gözü taşının yoğun olarak bulunduğu yerler merak edilmektedir. Bu değerli taşın yoğun olarak bulunduğu yerler Güney Afrika, Avustralya ve Burma olarak sıralanabilir. Bu bölgelerde dünya çapında önemli kaplan gözü taşı rezervleri mevcuttur. Yapılan farklı araştırmalar sonucunda kaplan taşı gözünün antik kültürlerde türlü faydaları ve görsel estetiği sebebiyle sıklıkla kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

Kaplan Gözü Taşı Nasıl Anlaşılır?

Kaplan gözü taşının gerçekliğinden emin olmak için uygulanan çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerden en çok uygulananı taşın ucundan hafifçe kırılarak içi ve dışının benzer renk ve desenlerde olup olmadığına bakılmasıdır. Sahte ürünlerde taşın içi başka, dışı başka bir başka deyişle farklı özelliklerde olacağı için ayırt etmek kolay olmaktadır. Kaplan gözü taşı, ısıtma işlemleri uygulanarak da imitasyonlarından ayrılabilen bir doğal taştır. Sahte taşlarda genellikle boyama işlemi, ısıtma esnasında yanıp akacağından taşın sahteliği net bir biçimde anlaşılmaktadırlar.

Kaplan Gözü Taşının Özellikleri

Kaplan gözü taşı silika ve demir oksit elementlerinin birleşiminden oluşmaktadır. Dayanıklı ve doğal formunda parlak bir doğal taştır. Sertlik skalasındaki yeri 6,5-7 civarlarındadır. Doğal asimetrik desenleri ve sıcak renkleri doğrultusunda çok farklı ve ilgi çekici kombinasyonlarda rahatlıkla kullanımı tercih edilmektedir.

Kaplan Gözü Taşının Faydaları

Kaplan gözü taşının çok sayıda faydası bulunmaktadır. Bu önemli faydalar şöyle özetlenebilir:

- Fiziksel bağımlılıkların (alkol, sigara vb.) bırakılması sürecinde iradeyi desteklemektedir.

- Özgüven eksikliğinden kaynaklanan kıskançlık duygusunu minimize eder.

- Fiziksel ve ruhsal bakımdan dengenin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

- Uyuşukluk ve yorgunluk hissinden çakraları düzenleyerek arındırmaktadır.

- Yaratıcılık için gereken alt yapıyı hazırlar.

- Depresyon ile mücadelede anahtarlardan biridir.

- Toplardamar ile direkt etkileşime girer ve vücudun ısınmasına neden olur. Bundan ötürü genellikle sağ eldeki aksesuarlarda kullanımı tavsiye edilmektedir.

- Güneş enerjisini depolar.

- Topraklama temini ile negatif enerjiyi nötr hale getirir.

- İlhama odaklanılmasına yardımcı bir doğal taştır.

Kaplan Gözü Taşının Kullanım Alanları Nelerdir?

Kaplan gözü, çoğunlukla kolye, bileklik, tesbih ve anı yüzüklerinde rastlanılan kıymetli doğal taşlardan biridir. Kaplan gözü, hem hoş ve ilgi çeken görünümü hem de faydaları ve yapısal özellikleri ile aksesuar, takı ve çeşitli süs eşyalarında karşımıza çıkmaktadır. Kaplan gözü, taşıdığı ve yansıttığı enerji ve pek çok faydası ile insanların üzerinde taşımak için tercih ettikleri doğal taşlar arasında öne çıkmaktadır.

Kaplan gözü taşı özellikle yay burcunun taşı olarak bilinmekle beraber uyumlu olduğu ve taşıması tavsiye edilen diğer burçlar ise başak, oğlak ve akrep burcudur. Bu burçlara üzerinde taşımaları halinde olumlu etkileri olacağı belirtilmektedir.