Kapitone Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Kapitone Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Kapitone kumaş yapısı ile oldukça farklıdır. İki kumaş arasına elyaf, keçe ve sünger dolgu malzemesi yapılarak belli desenler çiziliyor. Kapitone işi kumaşlardan her türlü ürünler üretilebiliyor.

Kapitone Kumaş Nedir?

Günümüzde en çok kullanılan kumaşlardan birisi olan kapitone kumaşlar özellikle ev tekstilinde kullanılıyor. İki kumaş arasına elyaf gibi dolgu malzemeleri kullanılarak çeşitli desenler kapitone makinelerinde dikilip birleştiriliyor. Kapitone genel olarak neredeyse her türlü kumaştan üretilmektedir. Özellikle geometrik parçalar kesilip içine dolgu malzemesi konularak kapitoneler oluşturulabilir. Bazı durumlarda ise baklava dilimi, kare, üçgen ve dikdörtgen gibi geometrik desenler kesilerek kapitone kumaşlardan iş yapılabiliyor.

Kapitone Kumaş Nasıldır?

Genellikle çeyiz ve ev tekstilinde kullanılan kapitone kumaşlar iki kumaşın birleştirilip içine dolgu malzemesi konulması ile oluşur. İki kumaşın arasına keçe, sünger ve elyaf gibi dolgu malzemeleri konulur. Sonrasında ise istenilen desenler çizilerek kapitone işlemi yapılır. Bazı durumlarda ise kapitone kumaşın üzerine pul ve payetler de işlenebiliyor. Geçmiş yıllardan beri kapitone kumaşlar ev tekstili ürünlerinin üretiminde kullanılmaktadır.

Kapitone Kumaş Terletir mi?

İki farklı kumaşın arasına dolgu malzemeleri konulması ile oluşan kapitone kumaşlar çok sıcak tutar. Bu nedenle kapitone kumaştan yapılan kıyafetler ise kişiyi oldukça terletebilir. Kumaşların arasına elyaf ve yün gibi dolgu malzemeleri konulduğunda bu kumaş daha çok terletebilir.

Kapitone Kumaş Özellikleri

Kapitone kumaşlar iki ayrı kumaşın arasına dolgu malzemesi konulması ile oluşur. Üzerine desenler çizilen kapitone kumaşlar özellikle ev tekstilinde kullanılmaktadır. Çok farklı çeşitleri bulunan kapitone kumaşlar çeşitli desenlere sahiplerdir. Eşsiz bir görüntüsü olan kapitone kumaşlar sünger, keçe ve elyaf gibi dolgu ürünleri ile birleştirilir. Bu kapitone kumaşların üzerine 180 derece ve 360 derece desenler çizilebilir.

Kapitone Kumaş Kullanım Alanları

Son yılların en popüler kumaşları arasında yer alan kapitone kumaşlar ev tekstil ürünlerinin yapımında kullanılmaktadır. Kapitone kumaşlardan sabahlık, ceket ve otantik bazı kıyafetler yapılabilir. Özellikle ev tekstilinde kapitone kumaşlar da çok sık kullanılır. Bazen küçük kilimler yapılırken de kapitone kumaşlar kullanılmaktadır. Kapitone kumaşlardan masa örtüsü, çeyiz, yatak örtüsü, ceket ve yelekler yapılabilir.

Kapitone Kumaş Esnek midir?

Kapitone kumaşlar pek çok farklı işlemden geçtiği için yapısı itibari ile esnek değildir. İki ayrı kumaşın arasının doldurulması ile oluşan kapitone kumaşlar sert ve kalın bir yapıya sahip olduğu için esnek değildir. Sıcak tutan kapitone kumaşlar asla soğuk geçirmez. Bu nedenle kapitone kumaşların genel ısısı da yüksektir.

Kapitone Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Kapitone kumaşların oluşturulduğu kumaş çeşidi ve dolgu malzemesi çok önemlidir. Bu kumaş çeşitlerine göre kapitone kumaşların temizliğine de dikkat edilmelidir. Kapitone kumaşlar genellikle soğuk suda elde yıkanmalıdır. Eğer imkan var ise kapitone kumaşlar mutlaka kuru temizlemeye gönderilmelidir. Çünkü özellikle pul ve payetler ile süslenen kapitone kumaşlar çamaşır makinesinde yıkandığında çeker. Ayrıca bu kumaşlar çamaşır makinesinde yıkandığı takdirde deforme de olabilir. O yüzden kapitone kumaşın temizliğine dikkat edilmelidir.

Kapitone Kumaş Sıcak Tutar mı?

Kapitone kumaş özelliği açısından oldukça sıcak tutmaktadır. İki kumaşın arasında dolgu malzemesi de olan kapitone kumaş özellikle soğuk kış aylarında da çok sıcak tutmaktadır. Kapitone kumaş soğuk geçirmediği için ısı oranı da oldukça yüksektir.