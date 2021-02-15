Kapari Bitkisi Nasıl Yetişir? Kapari Bitkisi Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Kapari deve dikeni ya da geber otu ismi ile de bilinmektedir. Ülkemizde çok popüler bir bitki değildir. Ancak farklı ülkelerde sıklıkla tüketilmektedir. Özellikle Akdeniz bölgesinde çok fazla kapari bitkisi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yüksek getirisi olması sebebi ile de tarım ile uğraşanlar tarafından yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Kapari Bitkisi Nasıl Yetişir?

Kapari bitkisi her toprakta kolay bir şekilde yetişebilmektedir. Bu sebeple yetiştiriciliği çok zorlu değildir. Kapari verimli olmayan kireçli topraklarda, taşlık, kayalık alanlarda kolay bir şekilde yetişebilmektedir. Bunun yanında kuraklık durumlarına karşı da oldukça dayanıklıdır.

Kapari bitkisinin bu şekilde bir şekilde yetişmesi özellikle tarım yapılamayan verimsiz toprakların da değerlendirilmesine olanak sağlanmaktadır. Günümüzde kapari yetiştiriciliği sayesinde geçimini sağlayan pek çok kişi bulunmaktadır.

Kapari pek çok açıdan insan vücudu için faydalı bir besindir. Bu sebeple çokça tercih edilmektedir. Ülkemizde de kapari yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Kapari Bitkisi Nerede Yetişir?

Kapari bitkisi yetişmesi kolay olması sebebi ile her türlü alanda yetiştirilebilmektedir. Toprak ayırımı yapmaz. Her türlü koşulda kolay bir şekilde yetişir. Kapari özellikle Akdeniz bölgesinde çok fazla yetiştiriciliği yapılan bitkilerden biridir.

Kapari bitkisi çalı gibi bir görünüme sahiptir. -8 dereceye kadar dayanıklı olan bu bitkinin bakımı ve yetiştiriciliği de kolaydır.

Kapari Bitkisi Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Ülkemiz kapari yetiştirmek amacı ile oldukça uygun bir iklime sahiptir. Bu bitki her türlü toprakta kolay bir şekilde yetiştiği için çok fazla zorluk çıkarmaz. Ülkemizde özellikle Akdeniz ve Ege Bölgelerinde kapari yetiştiriciliği sıklıkla yapılmaktadır.

Kapari Bitkisi ülkemizde Karadeniz Bölgesinin haricindeki her yerde kolaylıkla yetiştirilir. Akdeniz ikliminde çok daha rahat bir şekilde yetişmesinden dolayı ülkemizde Akdeniz ikliminin görüldüğü her yerde yetiştiriciliği yapılır. Hakkari, Artvin, Urfa, Mardin, Zonguldak, İzmir, Çanakkale gibi değişik illerimizde kapari bitkisi yetiştirilmektedir.

Kapari Bitkisi En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Kapari bitkisi her türlü toprakta kolaylıkla yetiştirilebilir. Verimsiz topraklarda bile kolay bir şekilde büyümesinden dolayı buralarda bile yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ancak en iyi Akdeniz ikliminde yetiştiği gözlemlenmiştir. Bu sebeple bu iklimin görüldüğü her yerde kolaylıkla yetiştiriciliği yapılabilir.