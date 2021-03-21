Kantaron Yağının Cilde Ve Saça Faydaları Nelerdir? Mucizevi Kantaron Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kantaron, sarı yapraklı bir bitkidir. Kantaron bitkisinden elde edilen kantaron yağı da cilt ve saç bakımında tercih edilebiliyor. Ayrıca yanık ve yara tedavisinde de kullanılabiliyor.

Kantaron yağının cilde ve saça faydaları nelerdir?

Kantaron yağı, ciltte oluşan yara, yanık ve kesikler üzerinde onarıcı bir etkiye sahip. Düzenli olarak yaralı bölgeye uygulandığında hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

İçeriğindeki vitamin ve minerallerle saç dökülmelerini azaltır. Ayrıca saçların parlak ve canlı bir şekilde uzamasını destekler.

Uçukların iyileşmesini sağlar.

Saç diplerinde meydana gelen kepekleri önler ve saç derisindeki hücrelerin gelişmesini sağlar.

Saçları nemlendirir ve daha gür görünmesini sağlar.

Kantaron yağı nasıl kullanılır?

Kantaron yağını cilde uygularken kullanım miktarına dikkat edilmelidir.

Yara olan bölgeye günde bir defa, pamuk yardımıyla uygulanabilir. Ancak cildin nem dengesinin bozulmaması, akne ve sivilce oluşumuna neden olmamak için fazla miktarda uygulanmaması oldukça önemli.

Ayrıca kantaron yağı kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalı.