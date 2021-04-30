Kantaron Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Kantaron Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Doğal ortamlarda yetişen bir tür olarak dağlık alanlarda, ormanlarda, yol kenarlarındaki yamaçlarda sıklıkla bulunan kantaron çiçeği sarı küçük çiçekleri bulunan bir çiçek türüdür. Otsu bir yapısı olduğundan süs bitkisi olarak değil de daha çok şifalı bitki olarak kullanılmaktadır. Sarı küçük çiçekleri olması nedeniyle sarı kantaron olarak da adlandırılmaktadır.

Kantaron Çiçeği Nedir?

Kantaron çiçeği doğal ortamda bulunan bir türdür. Çiçeklerinin rengi koyu sarı bir demet şeklinde sapları da küçük yaprakları bulunan bir endemik bitki olmaktadır. Kantaron çiçeği özellikle birçok alanda sağlık amaçlı kullanılan şifalı bitki olarak bilinmektedir. Kantaron çiçeği bitkisi sadece çiçekleri değil özellikle yaprakları ve dalları da kullanılan bir bitkidir. Yapılan araştırmalar sonucunda birçok faydası olduğu bilinmektedir.

Kantaron çiçeği bitkisinden sağlık alanında faydalanılmaktadır. Kantaron çiçeği bitkisinin özellikleri arasında içeriğinde doğal yağ bulundurmasıdır. Zeytinyağı ile harmanlanarak içindeki yağı bırakmaktadır. Topraktan ve güneşten aldığı özellikle eklem ağrılarına iyi gelen vitaminleri ve mineralleri insan sağlığında faydalı olarak kullanılmaktadır.

Kantaron Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Kantaron çiçeği doğal şartlarda yetişen bir bitki olduğu için bakıma gerek ve ihtiyaç duyulmamaktadır. Doğal yetişen otsu bir bitki türüdür. Dünyanın her yerinde yetişmektedir. Kantaron çiçeği tohumlarından alınarak ekilmesi mümkün olmasına rağmen doğal ortamda kolaylıkla bulunması sayesinde buna ihtiyaç hissedilmemektedir. Kantaron çiçeği bitkisi otsu ve güçlü bir bitki türüdür. İklim şartlarından etkilenmeyen susuzluğa dayanabilen ve soğuk bölgelerde yetişerek her dönem tekrar yetişebilen bir çiçektir.

Kantaron Çiçeğinin Adının Anlamı ve Latince Adı Nedir?

Kantaron çiçeği adını sarı renklerinden dolayı sarı kantaron olarak adlandırılmaktadır. Latince adı hypericum perforatum olarak bilinmektedir.

Kantaron Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Kantaron çiçeği doğal ortamlarda yetişen bir tür olduğu için süs olarak kullanılmayan bir bitkidir. Yetişme özellikleri ise daha çok otsu bir bitki olduğu için kolaylıkla yetişebilen bir çiçektir. Bahçe ve dış mekanlarda süs bitkisi olarak yetiştirilmemesinin nedeni ise otsu bir bitki olduğu için çabuk yayılarak kökleri ile diğer bitkilere yaşam alanı tanımamasındandır. Doğada toplu halde bulunmaktadır.

Kantaron çiçeği bitkisinin yetişme alanları yaygın olarak doğal ortamlar yol kenarları, dağlık alanlar, çayırlar ve meralardır.

Kantaron bitkisi çiçekleri küçük sarı renkte ve bir tek dalın üzerinde bulunan çiçek demeti şeklinde yer almaktadır. Dal kısmı sağlam bir yapıdadır. Elle koparılması zor özellikte ve sertliktedir. Kantaron çiçeğinin yaprakları küçük yapraklar şeklinde olmasına rağmen çiçeklerin üstündeki yapraklar ise daha sivri şekilde demeti oluşturmaktadır.

Kantaron çiçeği birçok iklim şartlarına uyumlu bir bitkidir. Soğuk iklimlerde yetişebilen yaz sıcaklıklarında çiçek açan ve çiçekleri sonbaharın son aylarına kadar açık olan dayanıklı bir çiçek türüdür. Kantaron çiçeğinin renkleri her bölgede aynı koyu sarı renkte bulunmaktadır. Çiçekleri toplanarak yiyecekleri süslemede kullanılabilmektedir. Kantaron çiçeği bitkisi insan vücuduna faydalı özellikleri üzerinde toplamaktadır. Kantaron çiçeği kurutularak uzun süre kullanılabilmektedir. Yağ içerisinde bekletilmek yöntemiyle de saklanmaktadır.

Kantaron Çiçeğinin Faydaları Nelerdir?

Kantaron çiçeği doğal ortamlarda kendiliğinden yetişebilen otsu yapıda sağlık açısından oldukça faydalı bir çiçektir.

En önemli özelliği ağrı kesici bir faydası olmasıdır. Özellikle eklem ağrılarında ve kemik ağrılarında rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Kantaron çiçeği adet söktürücü olarak faydalı olduğu gibi idrar yolları rahatsızlıklarında da faydalı olmaktadır.

Kantaron çiçeği çayı soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı iyi gelmektedir. Özellikle iltihap sökmekte de kullanılmaktadır. Kantaron çiçeği bitkisinden kantaron çayı ve kantaron yağı üretilerek şifa amaçlı kullanılmaktadır.

Kantaron çiçeği bitkisi toplanarak zeytinyağında bekletilmek suretiyle kantaron yağı elde edilmektedir. Elde edilen kantaron yağından ise vücuttaki tüm ağrılı ve sızılı bölgeler için kullanılmakta faydalıdır. Kantaron çiçeği yüzyıllar boyunca alternatif tıp için kullanılmış bir bitkidir.

Kantaron çiçeği ile yapılan bitkisel çay veya yağ cilt sorunlarına karşı iyi gelmektedir. Cilt üzerindeki yaralanmalar ve cilt üzerindeki izleri yok etmek için faydalıdır.

Kantaron çiçeği yağı saç için kullanılmaktadır. Saç diplerine masaj şeklinde uygulanan kantaron çiçeği yağı saçların kırılmalarını önleyerek saç renginde de parlaklık oluşturmaktadır.

Kantaron çiçeğinden elde edilen kantaron çayı strese iyi geldiği gibi uyku sorunları için de iyi gelmektedir. Kantaron çiçeği çayı antiseptik özellikte olduğu için vücuttaki toksinlerin uzaklaştırılması da faydalı olmaktadır.

Kantaron çiçeği toplanarak dallarından ters şekilde asılarak kurutulmaktadır. Kurutulmuş halde ise çayı yapılabilmektedir.