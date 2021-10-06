Kansızlık Neden olur, Belirtileri Nelerdir? İşte, Kansızlığa İyi Gelen Besinler
"Kansızlık, vücudunuzun dokularına yeterli oksijeni taşımak için yeterli sağlıklı kırmızı kan hücrenizin bulunmadığı bir durumdur. Düşük hemoglobin olarak da adlandırılan kansızlık sorunu, kendinizi yorgun ve zayıf hissetmenize neden olabilir. Peki kansızlık neden olur, belirtileri nelerdir? İşte, kansızlığa iyi gelen besinler…"
Kansızlık geçici veya uzun süreli olabilir ve hafif ila şiddetli arasında değişebilir. Her biri ayrı nedenden kaynaklanan birçok kansızlık (anemi) türü vardır. Çoğu durumda, aneminin birden fazla nedeni olabilir. Kansızlık sorunları yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza görünmenizi tavsiye ederiz. Ciddi bir hastalığın uyarı işareti olabilir.
Anemi, doğumda (doğuştan) veya geliştirdiğiniz (edinilmiş) bir duruma bağlı olabilir. Anemi, kanınızda yeterli kırmızı kan hücresi olmadığında ortaya çıkar.
Bu şu durumlarda olabilir:
- Vücudunuz yeterince kırmızı kan hücresi üretmiyor
- Kanama, kırmızı kan hücrelerini değiştirilebileceklerinden daha hızlı kaybetmenize neden olur.
- Vücudunuz kırmızı kan hücrelerini yok eder
Kansızlık (Anemi) Belirtileri Nelerdir?
Anemi belirtileri ve semptomları, aneminin nedenine ve ciddiyetine bağlı olarak değişir. Aneminizin nedenlerine bağlı olarak hiçbir semptomunuz olmayabilir.
Belirti ve semptomlar ortaya çıkarsa şunları içerebilir:
- Tükenmişlik
- Zayıflık
- Soluk veya sarımsı cilt
- Düzensiz kalp atışları
- Nefes darlığı
- Baş dönmesi veya baş dönmesi
- Göğüs ağrısı
- Soğuk eller ve ayaklar
- Baş ağrısı
İlk başta, anemi o kadar hafif olabilir ki fark etmezsiniz. Ancak anemi kötüleştikçe semptomlar kötüleşir.
Sebebe bağlı olarak anemi tedavisi, takviye almaktan tıbbi prosedürlere kadar değişir. Sağlıklı, çeşitli bir diyet uygulayarak bazı kansızlık (anemi) türlerini önleyebilirsiniz. İşte kansızlığa iyi gelen besinler…
Demir: Demir açısından zengin besinler arasında sığır eti ve diğer etler, fasulye, mercimek, demirle zenginleştirilmiş tahıllar, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kuru meyveler bulunur.
Folat: Bu besin ve sentetik formu folik asit, meyve ve meyve sularında, koyu yeşil yapraklı sebzelerde, yeşil bezelye, barbunya, yer fıstığı ve ekmek, tahıl, makarna ve pirinç gibi zenginleştirilmiş tahıl ürünlerinde bulunur.
B12 vitamini: B-12 vitamini açısından zengin besinler arasında et, süt ürünleri ve güçlendirilmiş tahıl ve soya ürünleri bulunur.
C Vitamini: C vitamini açısından zengin besinler arasında narenciye ve meyve suları, biber, brokoli, domates, kavun ve çilek bulunur. Bunlar ayrıca demir emilimini artırmaya yardımcı olur.
Yiyeceklerden yeterli vitamin ve mineral alma konusunda endişeleriniz varsa, doktorunuza bir multivitaminin yardımcı olup olmayacağını sormanızda fayda var.