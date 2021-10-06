Kansızlık Neden olur, Belirtileri Nelerdir? İşte, Kansızlığa İyi Gelen Besinler

Kansızlık geçici veya uzun süreli olabilir ve hafif ila şiddetli arasında değişebilir. Her biri ayrı nedenden kaynaklanan birçok kansızlık (anemi) türü vardır. Çoğu durumda, aneminin birden fazla nedeni olabilir. Kansızlık sorunları yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza görünmenizi tavsiye ederiz. Ciddi bir hastalığın uyarı işareti olabilir.

Kansızlık Neden Olur?

Anemi, doğumda (doğuştan) veya geliştirdiğiniz (edinilmiş) bir duruma bağlı olabilir. Anemi, kanınızda yeterli kırmızı kan hücresi olmadığında ortaya çıkar.

Bu şu durumlarda olabilir:

Vücudunuz yeterince kırmızı kan hücresi üretmiyor

Kanama, kırmızı kan hücrelerini değiştirilebileceklerinden daha hızlı kaybetmenize neden olur.

Vücudunuz kırmızı kan hücrelerini yok eder





Kansızlık (Anemi) Belirtileri Nelerdir?

Anemi belirtileri ve semptomları, aneminin nedenine ve ciddiyetine bağlı olarak değişir. Aneminizin nedenlerine bağlı olarak hiçbir semptomunuz olmayabilir.

Belirti ve semptomlar ortaya çıkarsa şunları içerebilir:

Tükenmişlik

Zayıflık

Soluk veya sarımsı cilt

Düzensiz kalp atışları

Nefes darlığı

Baş dönmesi veya baş dönmesi

Göğüs ağrısı

Soğuk eller ve ayaklar

Baş ağrısı

İlk başta, anemi o kadar hafif olabilir ki fark etmezsiniz. Ancak anemi kötüleştikçe semptomlar kötüleşir.

Kansızlığa İyi Gelen Besinler

Sebebe bağlı olarak anemi tedavisi, takviye almaktan tıbbi prosedürlere kadar değişir. Sağlıklı, çeşitli bir diyet uygulayarak bazı kansızlık (anemi) türlerini önleyebilirsiniz. İşte kansızlığa iyi gelen besinler…

Demir: Demir açısından zengin besinler arasında sığır eti ve diğer etler, fasulye, mercimek, demirle zenginleştirilmiş tahıllar, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kuru meyveler bulunur.

Folat: Bu besin ve sentetik formu folik asit, meyve ve meyve sularında, koyu yeşil yapraklı sebzelerde, yeşil bezelye, barbunya, yer fıstığı ve ekmek, tahıl, makarna ve pirinç gibi zenginleştirilmiş tahıl ürünlerinde bulunur.

B12 vitamini: B-12 vitamini açısından zengin besinler arasında et, süt ürünleri ve güçlendirilmiş tahıl ve soya ürünleri bulunur.

C Vitamini: C vitamini açısından zengin besinler arasında narenciye ve meyve suları, biber, brokoli, domates, kavun ve çilek bulunur. Bunlar ayrıca demir emilimini artırmaya yardımcı olur.

Yiyeceklerden yeterli vitamin ve mineral alma konusunda endişeleriniz varsa, doktorunuza bir multivitaminin yardımcı olup olmayacağını sormanızda fayda var.