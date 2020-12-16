Kanser Tedavisinde Yeni Yöntem; Kemoterapinin Yan Etkisi En Aza İndirilecek

Kanser ilaçlarının sürekli aktif olması engellenecek

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların sürekli aktif olmasından dolayı farklı hücrelere de zarar veriyor. Fotodinamik yöntemi ile ışık yansıtıldığında aktif ilaçlar kullanılacak, ışık yansıtılmadığı durumlarda ise inaktif olan ilaçlar kullanılacak. Fotodinamik terapi için yeni nesil bazı kimyasallar geliştirip, bunların biyolojik etkinlik açısından karakterize edilmesi amaçlanıyor.

Tümör hücrelerinin ölümüne yol açmak bir çözüm değil

Kansere karşı savaşta sadece tümör hücrelerinin ölümüne yol açmak bir çözüm değil. Daha farklı açılardan da kanserli hücrelerle savaşmak gerekiyor. Bu hücrelerin göç etme yetisinin engellenmesi gerekiyor. Dahası bu hücreleri hem besleyecek hem de vücudun başka organlarına göç etmesini sağlayacak yol olan tümörlü bölgede yeni damar oluşumunun engellenmesi de önem arz etmekte.

Çalışmamızda bunlara ilaveten bu fotodinamik ilaç adayı moleküllerin bağışıklık sistemi hücrelerinin aktiviteleri üzerindeki etkileri de incelenecek. Immünomodülatör etki dediğimiz bu durumda bağışıklık sistemi hücrelerinin tedavi sırasında nasıl bir tepkisel pozisyon alacağını belirlemeyi hedefliyoruz. Bu durum iki açıdan fayda sağlayabilir. Birincisi gelecekteki olası tedavi uygulamalarında hastanın bağışıklık sisteminin nasıl etkilendiğini belirleyip ona göre tedavi sırasında veya sonrasında bağışıklığı güçlendirici takviye ilaçların gerekliliğini belirleyecek. İkincisi tümör ortamında aslında aktive olan ama doğru tepkiyi veremeyen bağışıklık sistemi hücreleri mevcut. Bu ilaç adaylarının tümör ortamındaki bağışıklık sistemi tepkisinin doğru yöne evrilmesini sağlayıp sağlamadığını ve böylece tümöre karşı hastanın tarafında geçip savaşa katkı sağlayıp sağlayamayacaklarını belirlemek.

Tümörle ilişkili bu bağışıklık sistemi hücreleri kanser oluşumu sırasında tümöre karşı savaşmak yerine tümörü desteklemekte. Bağışıklık sistemini doğru bir şekilde yönlendirebilmek tedavide avantajlar sağlayacak ve en kötü ihtimal tümörü destekleyici yönünü baskılamak bile önemli katkı sağlayacaktır. Bütün bu aktiviteleri ışığın belli bir dalga boyunu hastanın tümörlü bölgesine ya da ilacın aktarıldığı bölgeye yansıttıktan sonra gözlemlenmesi amaçlanıyor.

Hedef; daha sonraki aşamalarda yerli ilaç firmalarını tercih ederek geliştirilecek projeler ile hayvan deneyleri ve klinik denemeler aşamalarına geçip bu yeni nesil fotodinamik terapi ilaç adaylarını kanser hastalarının kullanımına sunmak. Böylelikle kemoterapinin yarattığı zararlı etkileri en aza indirgemek.