Kanser otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Kanser otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Özellikle kansere karşı etkisiyle son dönemlerde ilgi çeken bir ot olarak kanser otu ön plana çıkıyor. Aynı zamanda farklı faydaları ile değişik yöntemler üzerinden değerlendirilen bir ot olduğunu söylemek mümkün.

Kanser Otu Nedir?

Kanser otu aslına bakılırsa dünyanın farklı yerlerinde yüzyıllardır kullanılan bir ot türüdür. Çok yıllık otsu grubunda yer alması ile beraber, aynı zamanda dikine büyüyen bir bitkidir. Özellikle çengel yapıya sahip gövdesi ve çiçekleri ile beraber sarı rengi üzerinden hemen dikkat çekmektedir.

Kanser Otu Ne İşe Yarar?

Adından da anlaşılacağı üzere özellikle kansere karşı önemli bir etkisi olduğu bilinen adlardan biridir. Özellikle kanserli hücrelerin artışını engelleyen bir faydası olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda balgam sökücü olarak da kullanılan bir bitkidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve bazı ağrıları dindirmek noktasında da etkili bir bitki türüdür.

Kanser Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Daha çok Akdeniz ikliminin yaşandığı ülkelerde kanser otu yaygın biçimde yetişmektedir. Bu bağlamda Asya ve Avrupa ile beraber Asya bölgelerinde ilgili alanlarda yetiştiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda Türkiye'de Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde çok fazla bulunan bir bitkidir.

Kanser Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Akdeniz iklimini istemesi ile beraber kanser otu aynı zamanda yaz aylarında yetişmektedir. Genelde kıyı alanlarında yetişmesi ile beraber Ege ve Karadeniz Bölgesinde görülür. Bu sebepten dolayı kurak alanlara isteyen bir ot olmasının yanı sıra, yağışlı alanları da dengeli şekilde sever. Elbette gerekli olan alanlar seçildiğinde ve uygun şartlar oluştuğunda yetiştirilen bir bitkidir.

Kanser Otu Nasıl Kullanılır? Kanser Otunun Kullanımı

Kanser otu özellikle kurutulma yöntemi ile kullanılan bir bitki türüdür. Genelde kurutulmuş hali ile toz şeklinde getirilmek suretiyle, özellikle yaralarda yaygın biçimde değerlendirilir. Yaraların iyileşmesi ve mikropların ölmesi için önemli bir yere sahiptir. Diğer yandan özel kaynatma yöntemi eşliğinde çay olarak da yaygın şekilde tüketilen bir ot türü şeklinde ifade etmek mümkün.

Kanser Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Birçok farklı faydası ile beraber kanser otu ön plana çıkmaktadır. Amaca uygun şekilde farklı biçimlerde kullanılan bir ot türüdür.

- Özellikle kansere karşı iyi geldiği için değerlendirilir.

- Aynı zamanda olası kanser hücrelerinin artışına önemli oranda engel olur.

- Yaraları iyileştirmek için toz halinde değerlendirilir.

- Diğer yandan balgam söktürücü bir özelliği bulunur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Genel olarak yukarıdaki faydaları ile beraber çay olarak ya da yaralara sürmek üzerinde toz şeklinde değerlendirilebilir.

Kanser Otunun Zararları Var mıdır?

Kanser otunu birtakım zararları ve yan etkileri bulunur. Özellikle mide bulantısı ve kusma yapabilir. Aynı zamanda ishal ile beraber çok sık idrara çıkma gibi bir durum ortaya çıkarabilir. Karında spazmlar yaratabilir ve kabızlık meydana gelebilir.

Kanser Otu Nerede Satılır?

Kanser otunu birçok farklı yerde temin etmek mümkündür. Özellikle aktarlar başta olmak üzere semt pazarları ya da doğal ortamında da bulunabilir. Türkiye'de özellikle Akdeniz Bölgesi'nin kıyı alanlarında öne çıkmaktadır.