Kanlıca Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Kanlıca (Çam, Dağ & Melki) Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Kanlıca mantarı yenilebilen oldukça lezzetli bir mantar türüdür. Protein bakımından zengin olan kanlıca mantarının faydaları saymakla bitmez.



Kanlıca Mantarı Nedir?



Kanlıca mantarı Türkiye'de en çok yetiştirilen mantar çeşitlerinden bir tanesidir. Kanlıca mantarı halk arasında çam mantarı ve melki mantarı olarak da bilinir. Türkiye genelinde Batı Karadeniz ve Balıkesir taraflarında yetişen kanlıca mantarı yemeklerde de kullanılıyor. Özellikle Bolu'nun merkezi, Mudurnu, Mengen ve Gerede ilçelerinde kanlıca mantarı önemli besin kaynaklarından bir tanesidir. Çam ağaçları olan yerlerde kanlıca mantarları daha koyu renklerde oluyor.



Kanlıca Mantarı Nerede Yetişir?



Kanlıca mantarı genel olarak serin ve nemli iklimlerde yetişir. Çam ve meşe ormanlarında da kanlıca mantarı yetişir. Kanlıca mantarlarının en uygun toplama mevsimi Eylül ve Ekim ayları oluyor. Lezzetli ve protein değeri yüksek olan kanlıca mantarı Batı Karadeniz ve batı Ege kısımlarında fazlaca yetiştirilir. Özellikle çam ağaçlarının bol olduğu ormanlarda da kanlıca mantarları yetişir. Bolu ve çevre ilçelerinde kanlıca mantarı çok sık yetişmektedir.



Kanlıca Mantarı Nerede Bulunur?



Günümüzde en sık tüketilen mantarlardan bir tanesi olan kanlıca mantarı daha çok serin ve nemli yerlerde yetişir. Özellikle ormanlarda yetişen bu mantar türü her besin ile rahatlıkla tüketilebilir. Çam ve meşe ormanlarında yetişen kanlıca mantarı özellikle Eylül ve Ekim aylarında toplanır. Çam ağaçlarının bol olduğu ormanlık alanlarda kanlıca mantarları rahatlıkla yetiştirilir. Ayrıca bu bölgelerde yetişen kanlıca mantarları koyu kırmızı renkli olmaları ile bilinir.



Kanlıca Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Kanlıca mantarları Türkiye genelinde yetişen en lezzetli mantar türleri arasında yer alır. Kanlıca mantarlarının çoğu yemeklerde rahatlıkla tüketilebilir. Bu mantarlar zehirli değildir. Bazı kanlıca mantarlarında turuncu renkte bir sıvı çıkar. Öyle bir durumda mantarlar zehirli olabilir. Buna da çok dikkat edilmelidir. Kanlıca mantarlarının her türlüsü suda kaynatıldığında zehri de gidecektir. Bazı mantar türlerinde zehir suda kaynatılsa bile arınmaz.



Kanlıca Mantarı Faydaları



Türkiye genelinde pek çok bölgede yetişen Kanlıca mantarı yüksek miktarda amino asit içermektedir. Aminoasitler ise vücudun protein dengesini sağlar. Bu nedenle belli aralıklar ile kanlıca mantarı tüketilmesi oldukça faydalıdır. Kanlıca mantarı içeriğinde fosfor, demir, sodyum, potasyum ve magnezyum barındırmaktadır. Bunun yanı sıra kanlıca mantarı B1, B2 ve C vitaminleri açısından da zengindir. Önemli bir protein kaynağı olan kanlıca mantarı oldukça lezzetlidir. Haftada en az bir defa kanlıca mantarı tüketmek bağışıklık sistemini de korur.



Kanlıca Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Kanlıca Mantarı Yetiştiriciliği



Kanlıca mantarı genellikle çam ormanlarında kendiliğinden yetişir. Sonbahar yağmurları ile sulanan ormanlık alanlarda yetişen Kanlıca mantarları oldukça lezzetli olur. Sarı ve turuncu desenli olan mantarların daha koyu renkli olanları da bulunur. Ağaç diplerinde yetişen kanlıca mantarları daha koyu renklerde olmaktadır. Bu mantarlar yağda kızartılır ve ya ızgara yapılır.



Kanlıca Mantarı Özellikleri



Kanlıca mantarları nemli ormanlarda yetişir. Özellikle sonbahar aylarında yetişen kanlıca mantarlarını Eylül ve Ekim aylarında toplamak gerekir. Oldukça lezzetli olan kanlıca mantarı protein bakımından da zengindir. Kanlıca mantarı kızartılarak tüketilebileceği gibi yemeklere de eklenebilir. Protein zengini olan bu mantar türleri Türkiye genelinde pek çok bölgede kendiliğinden yetişmektedir. Kanlıca mantarı çabuk bozulacağı için hızlı bir şekilde tüketmek gerekir.