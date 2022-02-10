Kanda enfeksiyon belirtileri nelerdir, neden olur? Tedavisi kaç gün sürer?

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona verdiği yanıtın neden olduğu ciddi bir tıbbi durumdur. Bakteriyel enfeksiyonlar sepsisin en yaygın nedenidir. Sepsis yaşamı tehdit edici olabilir.

Kanda Enfeksiyon Belirtileri Nelerdir?

Kanda enfeksiyon görülmesi Sepsis olarak adlandırılır. Sepsis, vücuttaki yaygın inflamasyonun (şişmenin) bir sonucudur. Sepsis sırasında iltihaplanma ve kan pıhtılaşması, uzuvlara ve hayati organlara kan akışının azalmasına neden olur. Organ yetmezliğine ve hatta ölüme kadar gidebilir.

Normalde bağışıklık sisteminiz, enfeksiyonları önlemek için bakteri, mantar, virüs ve parazitlerle savaşır. Tıp uzmanları neden olduğundan emin değiller, ancak bazen bağışıklık sisteminiz istilacı mikroplarla savaşmayı bırakır ve kendi kendine savaşmaya başlar. Enfeksiyon ilerlerse, ölüm oranı %50'ye varan septik şok olarak bilinen bir duruma yol açabilir.

Sepsis'in belirli bir uyarı işareti yoktur. Genellikle semptomların bir kombinasyonunu içerir. Bu semptomları kendinizde veya sevdiğiniz bir kişide fark edebiliyorsanız, hızlı bir şekilde tıbbi tedaviye başvurabilir ve septik şoka girmekten kaçınabilirsiniz.

Kanda enfeksiyon olmasının bazı belirtileri vardır. Bunlar;

Hızlı kalp atış hızı,

Ateş veya hipotermi (çok düşük vücut ısısı),

Titreme veya titreme,

Sıcak veya nemli/terli cilt,

Karışıklık veya oryantasyon bozukluğu,

Hiperventilasyon (hızlı nefes alma) veya nefes darlığıdır.

Diğer insanlara bulaşan bir hastalık değildir. Ancak bir enfeksiyon sepsise yol açabilir ve bazı enfeksiyonlar diğer insanlara bulaşabilmektedir. Viral veya bakteriyel bir enfeksiyon geliştirdiğinizde, ateşiniz oldukça yükselir. Spektrumun diğer ucunda vücut ısınız düştüğünde hipotermi vardır. Herhangi bir önemli sıcaklık değişikliği, yüksek veya düşük, sepsis belirtisi olabilir. Zatürre, boğaz ağrısı ve hatta küçük bir kesik gibi enfeksiyonlar vücudun belirli bölgelerinde semptomlar gösterecektir. Örneğin bir idrar yolu enfeksiyonu ( İYE ), idrar yaparken yanmaya veya mesanenizde genel bir rahatsızlığa neden olur. Kafanız karışmış, unutkan veya aşırı yorgun hissetmeye başlayabilirsiniz.

Kanda Enfeksiyon Neden Olur?

Bakteriyel enfeksiyonlar sepsisin en yaygın nedenidir. Sepsis ayrıca mantar, parazit veya viral enfeksiyonlardan da kaynaklanabilir. Enfeksiyonun kaynağı, vücuttaki çeşitli yerlerden herhangi biri olabilir. Nedenlerin başında;

Karın: Apandisit enfeksiyonu ( apandisit ), bağırsak sorunları, karın boşluğu enfeksiyonu ( peritonit ) ve safra kesesi veya karaciğer enfeksiyonları,

Merkezi sinir sistemi: Beyin veya omurilik enfeksiyonları,

Akciğerler: Zatürre gibi enfeksiyonlar,

Cilt: Bakteriler, yaralar veya cilt iltihabı yoluyla veya intravenöz (IV) kateterler (sıvı vermek veya boşaltmak için vücuda yerleştirilen tüpler) ile yapılan açıklıklardan cilde girebilir. Gibi durumlar selülit (cildin bağ dokusu iltihabı) Ayrıca sepsis neden olur.

İdrar yolu (böbrekler veya mesane): İdrar yolu enfeksiyonları, hastanın idrarı boşaltmak için idrar sondası varsa özellikle olasıdır.

Tedavisi Kaç Gün Sürer?

Bir yüksek ya da düşük beyaz kan hücresi sayımı, Bir düşük trombosit sayısı, kanda çok fazla asit, görüldüğünde teshis konmuş olur. Kan enfeksiyonunda en önemli durum hızlı tanı ve hızlı tedavidir. Şiddetli sepsis tanısı konan hastalar genellikle özel tedavi için hastanenin yoğun bakım ünitesine yerleştirilir. Doktor önce enfeksiyonun kaynağını ve türünü belirlemeye çalışacak, kan ve idrar testleri ile X-ışınları veya BT taramaları alacaktır. Ayrıca enfeksiyonu tedavi etmek için hastaya antibiyotik verecektir.

Kan basıncının çok düşmesini önlemek için IV (intravenöz veya damar içi) sıvılar verilir. Bazı durumlarda, hastanın yeterli kan basıncına ulaşması için vazopressör ilaçlara (kan damarlarını sıkılaştıran) ihtiyacı olabilir. son olarak, organ yetmezlikleri meydana gelirse, hasta uygun destekleyici bakım alacaktır (örneğin, böbrek yetmezliği için diyaliz, solunum yetmezliği için mekanik ventilasyon yapılır. Tedavinin genel süresi hastanın durumuna göre değişir.