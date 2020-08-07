Kan Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Kan Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Binlerce yıl öncesine kadar uzanan ve günümüze kadar ulaşmış olan kan taşı, doğal taşlardan birisidir. Halk arasında genel olarak şifalı taşlar olarak bilinmekte ve genellikle yumuşak dokulu yapıya sahip taşlardır.

Kan Taşı Nedir?

Bilimsel açıdan yapılan araştırmalar sonucunda vücudun fiziksel ve ruhsal açıdan oldukça sağlıklı olmasını sağlayan kan taşı, üzerinde kana benzeyen leke olması sebebi ile bu ismi almıştır. Bunun yanı sıra yüz çevresinde bulunan kanların temizlenmesi amacı ile kullanıldığından dolayı popüler olmuştur.

Kan Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Doğal taşların hastalıklara ve vücuda sağladığı faydalar kadar aynı zamanda insan ruhuna ve psikolojisine de faydası bulunmaktadır. Saymakla bitmeyecek derecede faydası bulunan doğal taşlardan olan kan taşı, genel olarak yurtdışında bulunmaktadır. Başta Avustralya olmak üzere Çin, Güney Amerika, Hindistan ve Brezilya gibi farklı ülkelerden kolay şekilde bulunabilmektedir. Bulunmasının ardından özel şekilde işlenmekte olan kan taşı, dünyanın pek çok farklı ülkelerine olduğu gibi ülkemizde de satışa sunulmaktadır.

Kan Taşı Nasıl Anlaşılır?

Bileklik, tespih, kolye ya da temizlik gibi onlarca farklı ihtiyacın giderilmesi amacı ile işlenerek kullanılan kan taşı ürünlerinin doğal ve gerçek olması oldukça önemlidir. Farklı fiyatlar üzerinden satışa sunulan kan taşı ürünlerinin orijinal yani gerçek olduğundan emin olunması gerekiyor. Kan taşının gerçek olduğunu anlamak için çoğu zaman dikkatli bakmak yeterlidir. Ancak bu yöntem ile sonuca varılmadıysa kan taşının küçük bir parçasını kırarak anlayabiliriz. Taşın iç rengi ile dış renk uyumunun aynı olduğu kan taşının gerçek olduğunu ifade etmektedir. Bu yöntemde işe yaramadıysa ürünü bir ateş ile yakabilir ve yine iç renk ile dış renk uyumuna bakarak anlayabiliriz.

Kan Taşı Özellikleri

İlk bakıldığında yüzeyinde kan rengine benzeyen lekeler bulunan kan taşını nen büyük özelliği genel olarak taş renginin koyu yeşil renkte ve kırmızı lekeli renklerde olmasıdır. Üzerinde kırmızı kan lekelerinin görülmesi içerisindeki demir oksit minerali olmasından kaynaklıdır.

Kan Taşı Faydaları

Kötü rüya görmenin engellenmesini sağlayan kan taşının faydaları arasında bedenin daha yeni olmasını sağlaması da yer almaktadır. Çok eski yıllarda kan taşının önemli bir taş olduğuna ve doğaüstü güçleri olduğuna inanılmaktaydı. İnsanları kötülüklerden uzak tuttuğu ve iklim değişikliklerine sebep olduğu kadar pek çok farklı bilgiler mevcuttur. Günümüzde kan taşının bilinen diğer faydaları ise şu şekildedir:

- Kan akışını düzenleme ve kan dolaşımını düzenleme etkisi bulunmaktadır.

- Aşırı stres ve ciddi yorgunluklar için birebir doğal taşlar arasında yer almaktadır.

- Göz sağlığı için tavsiye edilen kan taşı, göz hastalıklarına yakalanma riskini de en aza indirmektedir.

- Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korumakta ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasını mümkün hale getirmektedir.

- Çocuk sahibi olacak hamileler ve bebekleri için oldukça fayda sağlamaktadır.

- Cilt derilerine ve deri yanıklarına karşı faydalıdır.

- Grip ve nezle gibi hastalıklardan korur ve bu hastalıklarda tedavi amaçlı kullanılabilir.

- Psikolojik cesaret vermekte ve önsezilerin daha kuvvetli olmasını sağlamaktadır.

- Uyku problemi yaşayan kişiler için alternatif tıp tedavilerinde sıkça kullanılmaktadır.

- Vücut ve beden direncini arttırır.

- Safra ve dalak kesesinde görülebilecek olan toksinleri temizleyici etkisi bulunmaktadır.