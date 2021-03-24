Kamkat Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kumkuat Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Kamkat ağacının ise meyveleri ile birlikte görüntüsü de oldukça güzeldir. İçeriğindeki antioksidan yapı ise tam bir şifa kaynağıdır.

Kamkat Ağacı Nedir?

Kamkat ağacı turunçgiller grubuna mensup olan bir ağaçtır. Meyvesi de son derece lezzetli ve faydalıdır. Bodur mandalina olarak ta tanımlanmaktadır. Kamkat ağacının meyvesi ise kış ve bahar aylarında yetişmektedir. Meyvenin kabuğu diğer turunçgillerden farklı olarak yenebilmektedir. Bu ağaç yapısı gereği yaprak dökmez ve Çin’in güneydoğu bölgelerine özgü bir ağaçtır.

Lezzetli ve faydalı bir meyveye sahip olan bu ağaç genelde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Meyvesi ise hem antioksidan bakımından zengindir hem de pek çok vitamini bünyesinde bulundurur. Görüntü olarak ta son derece güzel bir ağaçtır.

Kamkat Ağacı Nerede Yetişir?

Kamkat ağacı kışın donma tehlikesine karşı ılıman iklimi olan yerlerde yetiştirilmelidir. Bu nedenle Akdeniz İkliminin hüküm sürdüğü yerlerde yetişmesi için daha uygundur. Türkiye’de Akdeniz Bölgesinde yoğun olarak yetiştirilmektedir. Ama Rize’de de yetişmektedir çünkü yapısı gereği yağmur sevmektedir. Her toprakta yetişmez ve aydınlık yerlerde olursa meyve verir. Ayrıca bulunduğu ortamın havadar olması gerekmektedir.

İlk vatanı Çin olan bu ağaç, Asya ülkelerinde daha fazla yetiştirilmektedir. Asya ülkelerinde farklı türleri de bulunmaktadır. Farklı türlerle beraber, yaprak şekilleri ve meyveleri de değişiklik göstermektedir. Ama sadece görünüş olarak değil aynı zamanda tat olarak ta farklılık söz konusudur.

Kamkat Ağacı Bakımı

Kamkat ağacını evde yetiştirecek olan kişilerin bakımına dikkat etmesi gerekmektedir. Evde saksıda yetiştirecek olan kişilerin saksı boyutunun bitkiye uygun olmasına dikkat etmesi gerekir. Ayrıca saksıda hava delikleri olmalıdır. Bu durum sulama sonrası çürümeyi önleyecektir.

Ağacın evin güney cephesine konumlanması gerekmektedir. Güneşi seven bir ağaç olduğu için meyve verme durumu aratacaktır. Güneşin dik olarak gelmemesine dikkat edilmelidir. Ama sabah ve akşam güneşini alabilmesi önemlidir. Bol ışık alan bir yerde konumlandırılmalıdır.

Ev ortamında klima veya kaloriferin etkisine maruz kalmamalıdır. Bol ve doğal ışık alan bir ortamda olmasına özen gösterilmelidir. Bulunduğu ortamda sıcaklık ortalama 15 derece olmalıdır. Cereyan alan bir yerde tutulmamalıdır.

Kamkat Ağacı Nasıl Yetişir?

Kamkat ağacı evde yetiştirilirken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Eğer bu noktalara dikkate ederseniz gayet sağlıklı olarak yetişecektir. Bu noktalardan bazıları ise şunlardır;

l Toprak ve saksı seçimine dikkat edilmelidir

l Kamkat ağacını aldıktan sonra, alınan toprakla birlikte organik toprak eklenerek ekilmelidir.

l Bitki köklerinin beslenmesine ve hava almasına özen gösterilmelidir.

l Saksıya ekim aşamasında kendi toprağı %75 oranında olmalı kalanı ise torf denilen organik toprak olmalıdır.

l Kamkat Ağacının saksısı da toprak saksı olmalıdır. Ayrıca tabanının delikli olmasına özen gösterilmelidir.

l Kalın bir saksıya ekilerek sıcağın köklerini etkilemesine engel olunmalıdır.

l Saksıya ekildikten sonra yılda bir kez nisan veya mayıs ayında toprak değişimi yapılması yeterli olacaktır.

Kamkat Ağacının Özellikleri

Kamkat ağacı sonbahar meyvesine sahip olan bir ağaçtır. Ağacın hem dişi hem de erkek organları üzerinde bulunmaktadır. Kamkat ağacının çiçeği ağustos başında açar ve oldukça güzel bir görüntüsü vardır. Beyaz çiçeklerin görüntüsünün güzelliği dışında, harika bir kokusu vardır. Eylül ayına kadar çiçekleri devam eder.

Kamkat ağacının ilginç bir özelliği vardır ve olgunlaşan meyvelerini dökmez. Meyvelerini bir yıl boyunca üzerinde taşır. Görüntüsü son derece güzeldir. Meyveleri ise olgunlaştıktan sonra toplanıp, tüketilebilir. Ama Kamkat ağacının üzerinde her zaman meyvesi vardır.

Kamkat Ağacının Faydaları

Kamkat ağacının pek çok faydası vardır. Bu faydaları şu şekilde saymak mümkündür;

l Sindirim sistemini rahatlatır ve sindirimi düzenler. Kabızlık, şişkinlik gibi sorunların üstesinden gelir.

l Şeker hastalarının tüketmesi için uygundur ve diyetin dengelenmesine yardımcı olur.

l Bağışıklık sistemini güçlendirir ve antioksidan özelliği ile serbest radikallerin yarattığı tahribatı azaltır.

l C vitamini açısından zengin bir gıdadır. Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur hem de cildin yapısının korunmasına yardımcı olur. Vücudu bakteri ve mantarlardan korur.

l Kanser hücrelerinin oluşmasını engelleme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda oluşan kanser hücreleri ile mücadele eder.

l Yüksek tansiyonu olan kişilerin tüketmesi tavsiye edilir.