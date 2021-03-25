Kamelya Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kamelya Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Kamelya ağacı, serin havanın yanı sıra, asitli topraklarda yetişebilen bir ağaç türüdür. Kamelya ağacı Çaygiller grubundan gelmektedir.

Kamelya Ağacı Nedir?

Kamelya ağacı, güzel çiçekleri olan ve Çaygiller grubundan gelen bir ağaç türüdür. Ev ortamında yetiştirilmesi pek uygun değildir. Eksi derecedeki sıcaklıklara belli bir orana kadar dayanabilme gücü vardır. İyi bir bakımla yaklaşık 10 metreye kadar büyüyebilmektedir. Çiçeklerinin renkleri ise çok göz alıcıdır. Kamelya ağacının anavatanı Çin’dir. Kamelya çayı olan ağaç farklı bir türdür.

Kamelya Ağacı Özellikleri

Kamelya ağacı 10 metreden daha fazla büyüyebilen bir ağaç türüdür. Bu ağacın 2000’de fazla türetilmiş hali bulunur. Katmerli bir şekilde açan çiçekleri vardır. Anavatanında ise doğal ortamı içerisinde kış aylarında çiçek açar. Özel şartlarda yetiştirilen kamelyalar ise kasımdan mayıs ayına kadar çiçek açarlar.

-10 dereceden daha soğuk olan kuru ayaz yerlerde çok fazla yıpranırlar. Dayanıklıdır ama dayanıklılığı belli bir dereceye kadardır. Park ve bahçelerde peyzaj olarak kullanılabilir. Ayrıca bahçelerde ve balkonlarda yetiştirilmesi söz konusudur.

Kamelya Ağacı Nerede Yetişir?

Kamelya ağacı çok güzel çiçekler açan bir ağaçtır. Çaygiller grubundan gelen bir ağaç türüdür. Anavatanı ise Japonya, Tayvan, Çin ve Güney Kore’dir. Kamelya ağacı doğal ortamında ise 1000 metrede dağ ormanlarının içinde yetişmektedir. Yıllardır Çin’de süs bitkisi olarak çok rağbet görmektedir. Kamelya ağaçlarının çiçekleri katmerli bir görüntüye sahiptir. Rengi ve görüntüsü çok göz alıcıdır.

Kamelya Ağacı Nasıl Yetişir?

Kamelya ağacı dış mekânlarda yetiştirilmesi gereken bir ağaç türüdür. Kapalı bir yerde yetiştirmek isteyenler odanın sürekli serin ve havadar olmasını sağlamak durumundadırlar. Güneş direk ışığından daha çok gölgeli alanlar daha uygundur. Yaz aylarının çok sıcak geçtiği Akdeniz Bölgesinde ise yaprakları çok fazla hırpalanır.

Sonbahar geldiğinde ağaç kendini yeniden toparlar. Yazı sıcak geçen yerlerde ekilecekse, gölgelik bir yere ekilmelidir. Kamelya ağacı balkonda ekilecekse mutlaka büyük saksıya ekilmelidir. Saksısı çömlek olursa köklerinde serin kalması sağlanabilir. Toprağının ise asitli olmasına özen gösterilmelidir. Alkali toprak yapraklarına zarar verebilir.

Topraktaki killi olma düzeyi ise köklerin serinliğine destek verir. Ama kil düzeyinin fazla olmaması gerekir. Çünkü bu durumda da kök hasar görür. Ph düzeyi ise 5,5-6,5 Aralığında olmalıdır.

Kamelya Ağacı Bakımı

Kamelya ağacının bakımı sırasında suni gübre verebilirsiniz. Suni gübrenin içine az miktarda hayvan gübresi katılabilir. Toprağın nemi kontrol edilmeli ve nem kaybettikçe su verilmelidir. Şehir suyu verilmeden önce bir süre dinlendirilmelidir. Kamelya ağacı tohum yöntemi, aşılama ya da çelik yöntemleri ile çoğaltılabilir. Kamelya meyveleri kuruduğu anda içindeki tohumlar alınır. Daha sonrada ekimi yapılır. Çok derine dikilmemesine dikkat edilmelidir.

Kamelya ağacının çoğaltılması için en uygun zaman ise 18 derece olan dönemlerdir. Bunun için ilkbahar ayları uygun olacaktır. Güvenilir bir toprak olarak toprağa da bir miktar perlit eklemek gerekir. Kamelya ağacının havalandırılması önemlidir. İki günde bir kamelya ağacının havalandırılmasına özen gösterilmelidir.

Kamelyanın çiçekleri çok narindir ve bakım sırasında yapılacak bir hata ağacı yıpratır. Hafif gölgeli yerler ve asit yapıya sahip topraklar yapısına çok uygundur. Sulama dengesinin ise iyi sağlanması gerekir. Suyun çok olması da az olması da sorun olur. Yaprak bitlerine dikkat etmek gerekir. Yarı gölge kamelya ağacı için uygundur. Çiçeklerin bazen iki renkli olduğu görülebilir. Pembe ve beyaz renklerin bir arada olduğu çok güzel bir görüntüsü vardır.

Kamelya Ağacı Faydaları Hakkında Bilgi

Kamelya yağı kullanımı olan bir üründür. Kamelya yağı aynı zamanda Asya zeytinyağı olarak bilinir. Kamelya yağı cilt bakımında kullanılabilir ve cilde parlaklık ve canlılık verir. Ayrıca saç bakımı içinde kamelya yağı kullanımı söz konusu olmaktadır.

Ayrıca Çin’de kamelya yağı yemeklerde kullanılır. Ayrıca ahşap malzemeler kamelya yağı ile yağlanabilir. Ayrıca kozmetik alanında kullanımı yaygın olan bir yağdır. Kamelya yağı mide problemlerinde de kullanılabilir. Enfeksiyonlarda ise etkili olabilmektedir. Yağının antioksidan etkileri bulunur.