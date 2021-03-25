Kam Ağacı Nedir? Kam Ağacı Hikayesi Ve Efsanesi Hakkında Bilgi

Kam ağacı, yanmayan bir ağaç olma özelliği ile bilinmektedir. Efsanelerde oldukça fazla geçen kam ağacının ölümsüz olduğuna inanılmaktadır. Kam ağacı oldukça yüksek boylu ve iri bir ağaçtır. Yakınlarında kendisinden daha yüksek boylu bir ağaç olduğunda tüm enerjisini o ağacın boyunu geçmek için harcarken tükenir ve ölür.

Kam Ağacı Nedir? Kam Ağacı Hakkında Bilgi

Kam ağacı, Bağdat yakınlarında bulunmakta olan Althara'da yetişen bir ağaç türüdür. Kam ağacı oldukça eski bir ağaç olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bir çok efsanede de bulunmakta olan Kam ağacının bir çok ilgi çekici özelliği bulunmaktadır. Kam ağacı hakkındaki bilgiler arasında bulunan en önemlisi de ağacın yanmamasıdır.

Kam Ağacı Latince İsmi

Ağacın Latince ismi Ailanthus Altissima olarak bilinmektedir.

Kam Ağacı Özellikleri

- Kam ağacı bir çok efsanede yer almakta olan bir ağaçtır.

- Ölümsüz bir ağaç olarak bilinmektedir.

- Kam ağacını yakmak mümkün değildir.

- Efsanelere göre kam ağacının özü yenildiği zaman ölümsüzlük elde edilir.

Kam Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Kam ağacı gerçekte bulunan bir ağaçtır. Özel bir dikim zamanı bulunmamaktadır.

Kam Ağacı Nerede Yetişir?

Irak'ta bulunan Bağdat şehrinde ve Althara kasabasında yetiştiği bilinmekte olan bir ağaçtır.

Kam Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Kam ağacı oldukça dayanıklı ve yüksek boylu bir ağaçtır. Kam ağacını diktikten sonra yetiştirmek için fazla bir çaba gerekmez. Meyve veren bir ağaç olmadığı için budama yapmanıza da fazla gerek yoktur.

Kam Ağacı Yaprak Döker mi?

Kam ağacı bir çok yeşil yaprağı bulunan iri bir ağaçtır. Tüm ağaç türleri gibi kam ağacı da dönemsel olarak yaprak dökmektedir.

Kam Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Ağacın bakımı için sulama ve gübreleme yapılması yeterli olacaktır.

Kam Ağacı Faydaları Nelerdir?

- Özünde ölümsüzlük formülünü bulundurduğuna inanılmaktadır.

- Aynı zamanda bir efsaneye göre savaş zamanında topların içerisine demirden değil de kam ağacından toplar yapılmıştır.

Kam Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Kam ağacı ölümsüz bir ağaç olarak bilinmekte olan son derece dayanıklı bir ağaçtır. Sadece yanına kendisinden büyük bir ağaç dikildiğinde hastalanır.

Kam Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Kam Ağacı Kullanım Alanları

Kam ağacının bir çok farklı hikayesi ve efsanesi bulunmaktadır. En bilineni ise Kuran'ı Kerim'de yer alan ilk insanlar olan Hz. Adem ve Hz. Havva'nın dünyaya gönderildiklerinde yaptıkları ilk evin Kam ağacı kullanarak yapıldığı söylenmektedir.