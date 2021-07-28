Kalsit Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Kalsit Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Kalsit Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Kalsit taşı, karbonatlı kayaçları oluşturan bir mineral olarak bilinmektedir. Kalsit taşı çeşitli kristal yapılarda bulunmaktadır.

Kalsit Taşı Nedir?

Karbonatlı kayaçları oluşturan minerallere kalsit denilmektedir. Kalsit taşının yapısı CoCA3 olarak bilinmektedir. Kalsit taşı kristal yapılarda yer almaktadır. Kalsit taşı cama benzer bir yapıda ve renksiz olarak bilinmektedir. Bazı durumlarda ise yarı saydam ve opak kalsit taşı da bulunmaktadır. Kalsit taşı kalsiyum ve karbonat birleşiminin kristalleşmesi sonucu oluşur.

Kalsit Taşı Ne İşe Yarar?

Kalsit taşının pek çok faydası bulunmaktadır. Özellikle cinsel hayatı düzenleyen kalsit taşı bedenin bütünleşmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar. Enerjiyi güçlendiren kalsit taşı temizler ve dengeler. Kalsit taşı toprağın enerjisini de kişinin vücuduna taşımaktadır.

Kalsit Taşı Nerelerde Bulunur?

Doğada bulunan kalsit taşı Çanakkale Karabiga Bölgesinde yoğun olarak çıkarılır. Türkiye'nin mevcutta bulunan en ili kristallerinden birisi olan kalsit taşı daha çok Ege Bölgesi ve Niğde ilinde bulunmaktadır. Granit kontağında olan kalsit taşı Bayramiç, Biga ve Ezine'de mermer yataklarından çıkarılmaktadır.

Kalsit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Yeryüzüne yakın olduğu için kolaylıkla çıkarılan kalsit taşı saydam ve renksizdir. Bazı durumlarda ise mavi, turuncu ve yeşil renklerde kalsit taşları bulunabilir. Kalsit taşı yumuşak ve narin bir yapıdadır. Kalsit taşı yapısından, sertliğinden ve görünümünden rahatça anlaşılacaktır.

Kalsit Taşı Nasıl Kullanılır?

En rahat bulunan taşlardan birisi olan kalsit çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Kolayca kırılan bir yapısı olan kalsit taşı takı ve mücevher yapımında kullanılmaktadır. Doğada yaygın olarak bulunan kalsit taşı süs eşyası yapımında da kullanılır. Renkli kalsit taşları koleksiyoncuların da gözbebeği haline geliyor.

Kalsit Taşı Faydaları Nelerdir?

Kalsit taşının çok sayıda faydası bulunmaktadır. Enerjiyi güçlendiren kalsit taşı temizler ve dengeleme sağlar. Ayrıca kalsit taşı toprağın enerjisini kişinin vücuduna taşımaktadır. Tüm çakraları harekete geçiren kalsit taşı çakraları dengeler. Kalsit taşı dişlerin ve kemiklerin de güçlenmesini sağlar. Kalsit taşları bebeklerin diş çıkarma dönemlerini de rahatlatır. Kalsit taşı iskelet sistemi, bel ve sırt bölgesine de fayda sağlamaktadır. Vücuttaki fazla kalsiyumu eriten kalsit taşı kireçlenmenin de azalmasını sağlar. Motivasyonu arttıran kalsit taşı odaklanmayı da kolaylaştırır. Kalsit taşı bedende bulunan kalsiyum oranını dengeler.

Kalsit Taşı Özellikleri Nelerdir?

Kalsit taşı yapı gereği kristal şekillerde bulunmaktadır. Ayrıca kalsit taşına dikkatle bakıldığında çift çizgi görülebilir. Bazı kalsitler ise deniz kabuklarına benzemektedir.

Kalsit Taşı Kolye, Tesbih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

Doğada yoğun olarak bulunan kalsit taşının pek çok yerde kullanıldığı bilinmektedir. Kalsit özellikle koleksiyonerlerin aradığı bir taştır. Bunun yanı sıra beyaz kalsit taşı öğütülerek endüstride kullanılır. Diş macunu, boya, kağıt ve plastiklerde kullanılan kalsit taşları yapı malzemeleri, halı, hayvan yemleri ve ticari mallarda kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kalsit taşı takı, mücevher ve süs eşyası yapımında kullanılmaktadır.

Kalsit Taşı Temizliği ve Bakımı

Günümüzde çok sık kullanılan kalsit taşının etkisini arttırmak için temizlenip arındırılması gerekmektedir. Kalsit taşının temizlenmesi için akan suyun altında 5 dakika kadar yıkanması gerekir. Ayrıca kalsit taşı sirkeli su ve ya tuzlu suyun içerisinde 10 dakika bekletilir. Kalsit taşı güneş altında bir gün bekletilmelidir.