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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Kalp Hastaları Koronavirüs Aşısı Olmalı mı?
İyi Yaşam

Kalp Hastaları Koronavirüs Aşısı Olmalı mı?

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Kalp Hastaları Koronavirüs Aşısı Olmalı mı?
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"Koronavirüsün akciğerlere ağır hasarı yaygın olarak bilinse de hastalığın yol açtığı kalp problemleri de karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalarda covid-19’un kalp–damar sistemini çeşitli şekillerde etkilediğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “Kalp hastaları koronavirüs aşısı olmalı mı?” sorusuna açıklık getirdi."

Kalp hastaları koronavirüs aşısı olmalı mı?Koronavirüsün akciğerlere ağır hasarı yaygın olarak bilinse de hastalığın yol açtığı kalp problemleri de karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalarda covid-19’un kalp–damar sistemini çeşitli şekillerde etkilediğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “Kalp hastaları koronavirüs aşısı olmalı mı?” sorusuna açıklık getirdi.
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