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Geriİyi Yaşam Kalp Çarpıntısı Hangi Hastalıklara Neden Olur?
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İyi Yaşam

Kalp Çarpıntısı Hangi Hastalıklara Neden Olur?

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Kalp Çarpıntısı Hangi Hastalıklara Neden Olur?
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"Hastada hiçbir problem ortaya çıkartmayacak basit çarpıntıların yanı sıra çok ciddi sorunlara hatta hastanın hayatını kaybetmesine yol açabilecek durumlar oluşabilir. Şikayet olarak hastalar genellikle panik atak adı verilen durumu yaşamaktadır. Hastalarda her ne kadar hayati tehlike olmasa da yaşadıkları çarpıntı hayat kalitesinin düşüklüğüne sebep olmaktadır. Bunun dışında çarpıntının kaynağı kalp hastalığı ise çok ciddi sorunların varlığını gösterebilir. Bu yüzden hastaların yaşadıkları her çarpıntıyı hafife almaması, önem vermesi ve en kısa zamanda uzman bir hekime başvurması gerekir.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Başar Candemir cevaplıyor; Kalp çarpıntısı hangi hastalıklara neden olur? "

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Başar Candemir cevaplıyor; Kalp çarpıntısı hangi hastalıklara neden olur?Hastada hiçbir problem ortaya çıkartmayacak basit çarpıntıların yanı sıra çok ciddi sorunlara hatta hastanın hayatını kaybetmesine yol açabilecek durumlar oluşabilir. Şikayet olarak hastalar genellikle panik atak adı verilen durumu yaşamaktadır. Hastalarda her ne kadar hayati tehlike olmasa da yaşadıkları çarpıntı hayat kalitesinin düşüklüğüne sebep olmaktadır. Bunun dışında çarpıntının kaynağı kalp hastalığı ise çok ciddi sorunların varlığını gösterebilir. Bu yüzden hastaların yaşadıkları her çarpıntıyı hafife almaması, önem vermesi ve en kısa zamanda uzman bir hekime başvurması gerekir.
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