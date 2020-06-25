Kalorileri Telafi Edin: Diyette 'Borç Ödeme Formülü' Nedir?

Kalori hesabı neden zararlı?

Borç ödeme formülünün ne olduğuna geçmeden önce, diyet yaparken neden kalori hesabından uzak durmamız gerektiğine bir bakalım.

Vücudumuzun önemli görevleri vardır. Bu görevleri yerine getirmesi ve sağlıklı kalabilmesi için de besinlerden alacağı enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. Ancak bu besin alımına oldukça dikkat etmek gerekiyor. Bu enerjinin gereğinden fazla alınması kiloya, az alınması ise sağlıksız kilo kaybına neden oluyor.

Vücudunuza gerektiği kadar ve doğru enerji almak, diyet sürecinde de önceliğiniz olmalı. Pek çok kişi bu durumu göz ardı ederek sadece gün içinde yediği besinlerin kalori miktarına odaklanıyor. Kalori hesapları ile yapılan beslenme düzeni kişilere faydadan çok zarar veriyor. Var olan kiloları korumak veya kilo vermek için asıl yapılması gereken, besinlerin kalori miktarlarıyla değil içerikleri ve faydaları ile ilgilenmektir.

Diyet yaparken bunlara dikkat edin:

Günde 3 ana öğün tüketmeyi ihmal etmeyin.

Uyku düzeninizi aksatmayın.

Yemeklerinizi evde pişirmeye özen gösterin. Böylece içinde ne olup olmadığına hakim olursunuz ve sağlıksız yağlardan, besinlerden uzak durursunuz.

Öğle ve akşam yemeğinizin arası 4 saatten fazlaysa mutlaka bir ara öğün yapın. Bu ara öğün, akşam yemeğinde aşırıya kaçmanıza engel olacaktır.

Ara öğünlerde ise meyve, çiğ badem ve ceviz gibi yemişler, ayran, kefir gibi besinler tercih edin.

Çantanızda mutlaka sağlıklı atıştırmalıklar taşıyın. Ani acıkmalar yaşarsanız dışarıda abur cubura yönelmek yerine açlığınızı sağlıklı atıştırmalıklarla kontrol altına alın.

Evinize paketli, dondurulmuş gıdalar almayın.

Alışveriş listenizin çoğunluğunu meyve ve sebzeye ayırın.

Evden çıkmasanız dahi egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.

Borç ödeme formülü nedir?

Evet, şimdi gelelim diyette borç ödeme formülüne. Bu formül şu şekilde işliyor; tüketilecek fazla kalorinin çözümü 'borç ödeme prensibi'nin kabul edilmesiyle başlıyor.

Alınan her fazla kalori borç hanesine işliyor. Bu borcu ödemek içinse aynı gün ya da ertesi gün porsiyonlar düşürülüyor ve mutlaka yürüyüş yapılıyor.

Bu sayede alınan fazla kalori atılıyor.

Diyet sırasında bu dengeleme yapılmazsa kilo alımı ve vücuttaki yağ oranı artacaktır.