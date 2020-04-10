Kalıcı ve Doğru Bir Temizlik İçin Öneriler

Temiz ve hijyenik bir yaşam alanı hepimizin olmazsa olmazları arasında. Kimyager Sevginar Baştekin, kolay, kalıcı ve anti alerjik bir temizlik için neler yapmak gerektiğini anlattı.

Temizlik ürünlerinin içerikleri birbirinden farklı bileşen ve yapıda olup, her bir grup genel olarak amaçladıkları alana etkili olacak maddeler içeriyor. Doğru ve bilinçli kullanıldıklarında, alerjik etkilerini en aza indirme yöntemi de uygulanmış oluyor.

ETKİLİ TEMİZLİK NASIL YAPILIR?

Etkili temizlik aslında doğru ve yeterli temizliktir. Bunun için temizlenecek alana göre temizlik ürünü seçmek ve seçilen ürünü doğru miktarlarda kullanıyor olmak çok önemli. Bir diğer önemli nokta ise temizlik bezleri ve paspasların kullanım alanı. Farklı alanlardaki mikroplar bir araya gelerek kontaminasyona ve mikropların yer değiştirmesine neden olabilir. Bu nedenle özellikle banyo, mutfak gibi alanlarda kullanılan yer ve toz bezleri ayrı ayrı olmalı. Kullanılan bezlerin sık sık ve çok iyi dezenfekte edilmesi ise dikkat gerektiren bir diğer unsur.

TEMİZLİK ÜRÜNÜ SEÇİMİNDE VE KULLANIMINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

1- Öncelikle bir temizlik ürününü kullanmadan önce ürünün etiketinde bulunması zorunlu olan ve üretici firmaların tüketicileri bilgilendirmek zorunda oldukları "Tüketicinin Dikkatine’’ bölümü mutlaka dikkatlice okunmalı. Bu kısımda doğru ve güvenli kullanıma yönlendiren uyarılar yer alıyor. Hiçbir uyarı işareti yoksa bu ürünlerin içeriklerinin daha az alerjik reaksiyona sebebiyet verebileceği anlaşılabilir.

2- Bazı kişilerin kimyasal bileşenlerin yanında parfüm ve esanslara karşı duyarlılıkları vardır. Bu tarz alerjisi olan kimseler, deterjan markalarını değiştirerek parfümsüz, boya içermeyen, hassas ciltlere özel hipo-alerjen deterjanlar tercih etmeli gerekiyor.

3- Deterjan artıkları, durulama suyundan sonra bile çamaşır üstünde kalarak alerjik reaksiyona sebep olabilir. Bu durumda çamaşır makinenizde ilave durulama yaparak, bol su ile çamaşırlarınızı durulayabilir ve çamaşırların üzerinde kalabilecek deterjan artıklarını minimuma indirebilirsiniz.

4- Temizlik malzemeleri kullanılacağı zaman, ürünün etiketinde "Tüketicinin Dikkatine’’ bölümündeki uyarılarda belirtilmiş ise muhakkak eldiven kullanılmalı ve maddenin el ve cildin diğer bölgeleriyle doğrudan teması önlenmeli. Eldivene karşı da hassasiyet gösteren bir alerjik bünyeniz varsa plastik esaslı eldivenin içerisine pamuklu eldiveni tercih edebilirsiniz.

5- Temizlik ürününün etiketinde belirtilen uyarılarda; kullanım esnasında teneffüs etme, buharlarını soluma ile ilgili uyarılar dikkate alınmalı. Bu tarz uyarıların yazılı olduğu ürünlerde iyi havalandırma koşulları sağlanmalı.

6- Eğer kullanımı esnasında ürün cildinizde veya ellerinizde tahriş oluşturursa temas eden bölgeyi bol su ile iyice durulamalısınız.

7- Hiçbir temizlik ürünü göz ile temas ettirilmemeli. Her bir temizlik ürününün farklı etkisi olsa da böyle durumlarda göz bol su ile iyice yıkanmalı ve durulanmalı. Ürün tahriş edici (korozif) etkiye sahipse ve etiketin üzerinde bu uyarı sembolü varsa vakit kaybetmeden ürün şişesi ile birlikte bir hekime başvurulmalı.

8- Kaza ile yutulması veya içilmesi durumunda, ağız bol su ile çalkalanmalı. Ürünün şişesi ile birlikte bir hekime başvurulmalı. Hekim, ürün etiketinde bulunan ilgili uyarı ve bileşenlere göre en iyi tedavi yöntemini uygulayacaktır.

9- Tüm temizlik ürünleri çocukların ulaşamayacakları yerlerde, ağızları sıkıca kapalı bir şekilde muhafaza edilmeli.