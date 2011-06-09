Kalça ve bacak egzersizleri

Aşağıdaki iki videoda kalçalarınızı ve bacaklarınızı şekle sokmanıza yardımcı olacak egzersizleri bulacaksınız. Bu egzersizleri yapmaya başlamadan önce kollarınızı, boynunuzu ve bacaklarınızı esnetmeyi sakın unutmayın...



Ünlüleri spor eğitmeni Orhan Civan, birçok kişinin kendisini forma sokması için güvendiği biri. Mahmure.com okurları için özel olarak hazırladığımız bu videolarla, siz de formda ve fit olabilirsiniz.