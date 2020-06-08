Kalça Büyütme Operasyonları Nelerdir?

Nasıl ki zevkler ve renkler tartışılamıyorsa mevcut kişi sayısı kadar da farklı güzellik algısı var. Fakat kadınlarda kalça, göğüs ve bel oyuntusu uyum içinde olduğunda genel görünümün göze daha estetik geldiği de su götürmez bir gerçek. Hatta çoğu kişiye göre kalça bölgesinin dolgun ve kalkık olması dişiliği ortaya çıkaran ve kadını çekici kılan özelliklerin başında geliyor. Üstelik son yıllarda bu bütünlüğü sağlamak için popo bölgesinde estetik operasyon tercih edenlerin sayısı hiçte az değil.

Popo bölgesinin şekillendirilmesinde kullanılan teknikler ihtiyaca göre farklılık gösteriyor. Popo bölgesi, genellikle yağ enjeksiyonu ve silikon implant olmak üzere iki yöntemle şekillendirilebiliyor.

'Brazilian Butt Lift' veya Türkçe adıyla Brezilya poposu

Brezilya poposu yağ enjeksiyonu işlemiyle gerçekleştiriliyor. Kişide yeterli oranda yağ dokusu bulunmadığı durumlarda ise silikon implantlar devreye giriyor. İşlemde liposuction yöntemiyle karın, basen, bel ve sırt bölgesinden alınan yağlar, popo bölgesine enjekte edilerek, popoda daha kalkık ve belirgin hatlar oluşturuluyor.

Yağlar, enjekte edildikleri bölgede yaşama imkanı bulup, bölgeyi şekillendiriyorlar. Yağ enjeksiyonu işleminin en büyük avantajı, yağın alındığı yerde incelme sağlaması oluyor. Bu şekilde hem popoda istenilen görüntüye ulaşılırken hem de bel bölgesinde kum saati görünümü elde ediliyor. Büyük cerrahi işlemlerin kullanılmadığı bu yöntem, kişinin kendi dokusundan elde edilen yağın yine kişinin kendi vücuduna enjekte edilmesiyle oldukça güvenilir bulunuyor ve alerjik reaksiyon göstermiyor.

Silikon implantlarla kalıcı sonuçlar

Kalça büyütmek için kullanılan bir diğer yöntem ise silikon implantlar oluyor. Popoya uygun şekilde tasarlanan silikon implantlar, son derece kalıcı ve memnun edici sonuçlar sağlıyor. Popo silikon implantarı, kas zarı altına, kas altına ve kas içine olmak üzere popo bölgesine üç şekilde yerleştirilebiliyor. Yerleştirilen implantlar dışarıdan hissedilmemekle beraber herhangi bir ağrı hissi de yaratmıyor. Ameliyat sonrası iyileşme süreci ise bir hafta olarak öngörülüyor.