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GeriEtkinlik Rehberi Kalben ve Kotex Sağlık Çalışanlarına #İyikivarsınız Diyor
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Etkinlik Rehberi

Kalben ve Kotex Sağlık Çalışanlarına #İyikivarsınız Diyor

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Kalben ve Kotex Sağlık Çalışanlarına #İyikivarsınız Diyor
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"Daha önce Kızlar Sahada projesi için bir araya gelen Kalben ve Kotex, bu kez de sağlık çalışanları için anlamlı bir buluşmaya imza attı. Her koşulda yanımızda olan, hepimiz için gece gündüz demeden emek veren sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kalben ve Kotex, onlara müzikle #iyikivarsınız diyor. "

Sağlık çalışanlarına moral desteği olması için özel olarak bestelediği ve güzel sesiyle hayat verdiği şarkıda Kalben, #iyikivarsınız diyerek aynı zamanda tüm Türkiye’nin minnettarlığını dile getiriyor.

Yıllar önce bir sağlık çalışanı tarafından keşfedilen dünyanın ilk hijyenik pedi Kotex, sahip olduğu bu özel mirasa sahip çıkarak tüm Türkiye’deki kadın sağlık çalışanlarına 700.000 hijyenik ped desteği de sağlıyor.

Kalben’in güzel sesiyle hayat verdiği şarkının sözleri:

Bugün sen işe gitmedin ama

hastanelerde

eczanelerde

devam ediyorlar çalışmaya...

Bu güzel insanlar

Bizim için, bizim için.

Bu güzel insanlar.

Bizler evdeyiz, sizin için...

 

Boşuna değil bu alkışlar

Siz her şeyi yaparsınız

Ne kadar söylesek az

Tekrar tekrar

#iyikivarsınız

#iyikivarsınız

#iyikivarsınız

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